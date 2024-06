Guillermo del Valle: "No puede ser de izquierdas aquel que se arrodilla ante el nacionalismo"

Izquierda Española es uno de los partidos que se presentan este próximo domingo 9 de junio a las elecciones del Parlamento Europeo. Según los datos y trackings internos, este partido liderado por Guillermo del Valle está teniendo "una tendencia diaria ascendente", lo que podría dar alguna sorpresa de cara a los comicios.

A pesar de que no aparece en el CIS, en opinión de su secretario general, Izquierda Española obtendrá "un buen resultado" y denuncia que "el CIS está colonizado y tiene unos intereses partidistas muy claros".

"No es de izquierdas quien se arrodilla ante el nacionalismo"

Del Valle explica que su campaña se ha centrado en defender que "no puede ser de izquierdas aquel que se arrodilla ante el nacionalismo y los que quieren desmantelar el estado". Así, Izquierda Española sería "la única opción de izquierdas que combate el privilegio y la desigualdad".

Este partido nació "con vocación de país y ambición mayoritaria"; con la intención de representar a muchas personas "que creen que la izquierda tiene que volver a defender la bandera de la igualdad y de la libertad", huyendo de la actual izquierda que defiende un estado confederal, asimétrico, con diferencias educativas y sanitarias entre comunidades.

¿Por qué el PSOE se arrodilla ante Puigdemont?

Al respecto de si cree que Teresa Ribera es de izquierdas, asegura que tiene dudas. En este sentido, comparte cuando el PSOE dice que va a combatir a la extrema derecha en Europa, pero se pregunta: "¿por qué están de rodillas ante el señor Puigdemont?".

"¿Es que acaso Puigdemont no es un aliado de la Liga italiana? ¿Los correligionarios de Salvini no se han manifestado en la Diada con el señor Puigdemont? ¿Es que acaso el señor Puigdemont no tiene relaciones preferentes con la extrema derecha flamenca?", denuncia Del Valle.

Con esto, admite que le cuesta ver "tesis progresistas" en Teresa Ribera y Estrella Galán -candidata de Sumar- "cuando hablan de sumisión ante el nacionalismo, cuando se olvidan de la igualdad, cuando defienden la desigualdad de derechos según donde uno viva".

En definitiva, "defender una cosa en Bruselas, en Estrasburgo, y otra en Madrid y Cataluña, es francamente llamativo".