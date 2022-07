Guillermo Fernández Vara: "El PSOE y el PP deberían volver a encontrarse en las grandes decisiones de Estado"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, opina en 'Más de uno' sobre cómo va a conseguir Pedro Sánchez la unidad de su propio gobierno respecto a la política de defensa. El presidente del Gobierno ha anunciado su compromiso de aumentar el gasto en defensa, algo a lo que el socio de Gobierno, Podemos, se muestra contrario.

Los gobiernos de coalición no son fáciles

En este sentido, Fernández Vara asegura que "los gobiernos de coalición no son fáciles en ningún sitio" y cree que es más necesario que nunca reforzar la seguridad y la defensa de Europa. Considera que el aumento de gasto en defensa es una buena noticia porque responde a la nueva realidad del mundo en el que vivimos. "A mi me gustaba más la política multilateral que volver a la política de bloque, pero esto no es una voluntad nuestra, es una realidad provocada por la invasión que Rusia ha hecho de Ucrania.

En cuanto a cómo se va a conciliar el doble discurso de Sánchez en un contexto de inflación disparada y un aumento del gasto en defensa, Vara afirma que "en la vida es mucho más fácil decirle a la gente lo que quiere oír que lo que necesita oír". "No debería de extrañar que el PSOE y el partido de la oposición pudieran votar juntos en las cuestiones de Estado", señala.

El PSOE y el PP deberían volver a encontrarse en las grandes decisiones

Cree que sería obligatorio que el PSOE y el PP se volvieran a encontrar en el camino en las grandes decisiones de Estado. "Hay que convocar a la gente a un proyecto integrador y dejar la política barriobajera".

En cuanto al bloqueo en la renovación de los órganos Constitucionales, Fernández Vara opina que "un país en el que después de tanto tiempo somos incapaces de renovar el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, hay que poner un suspenso bastante alto". "No se puede bloquear los órganos constitucionales sin poner en quiebra el sistema que nos permite convivir en paz", afirma.

Por otro lado, habla sobre su candidatura a las próximas elecciones autonómicas y dice que "lo fácil es quitarse de en medio y creo que puedo seguir representando a mucha parte de Extremadura". Con respecto a los resultados electorales en Andalucía, el presidente de la Junta asegura que "en Andalucía lo que ha ocurrido es que los ciudadanos han cumplido las expectativas de que Vox no fuera decisivo en la política andaluza".

Por último cree que a España no le ha ido mal con el bipartidismo y que vamos hacia un bipartidismo imperfecto.