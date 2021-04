Gerardo Cueva, presidente de CEPYME: "Alemania invierte en su empresa 7 veces más que España"

Los últimos datos confirman que una de cada once empresas no pueden acogerse a las condiciones para recibir las ayudas directas que fueron aprobadas por el Gobierno. Gerardo Cueva, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), comenta en Más de uno las insuficientes medidas adoptadas por el gobierno para salvar a las empresas, sector duramente castigado por las restricciones impuestas como medida para frenar la expansión de los contagios.

El Gobierno anunció el pasado mes de febrero unas ayudas de 11 mil millones de euros, de los cuales a día de hoy hay disponibles 7.000. Gerardo Cueva se muestra molesto por la incertidumbre generada: "no sabemos cuándo ni a cuántas empresas van a llegar esas ayudas", dice mientras critica que las medidas implementadas no son suficientes.

2 millones de empresas se quedan sin ayudas

Esas ayudas, sin embargo, no estarán disponibles para todas las empresas. Cueva explica que hay restricciones a ciertos sectores, lo que deja a 2 millones de empresas fuera de las ayudas, y aquellas que tuvieron pérdidas durante el 2019 tampoco recibirán ayudas. Cueva espera que el gobierno rectifique los criterios adoptados hasta ahora y se queja: "Alemania invierte en su empresa 7 veces más de lo que invierte España".

Prórroga de los ERTES

El 31 de mayo acaba la cuarta prórroga de los ERTES, periodo que puede ser aumentado con el previo acuerdo del gobierno, sindicatos y empresarios. Gerardo Cueva espera que los ERTES no sólo se renueven, sino que se mejore de acuerdo a las necesidades de los empresarios que, a veces, se ven obligados a prescindir de algunos trabajadores para poder continuar adelante, comenta. "La empresa española se ha mantenido no gracias al gobierno de España, sino gracias al esfuerzo de los empresarios", sentencia Cueva mientras pide que no se les aumenten las exigencias.

Reforma de las pensiones y laboral

En cuanto a la reforma de las pensiones, Gerardo Cueva sostiene que el mundo empresarial siempre está dispuesto a llegar a acuerdos con el gobierno y sindicatos. "Hay ciertos aspectos que tendremos que ver si quieren meterlo dentro del marco del diálogo social, y si no, serán decisiones del gobierno que habrá que asumir", comenta Cueva.

La patronal defiende que no es el momento adecuado para realizar una reforma laboral. Por su parte, Cueva está de acuerdo en cumplir con lo dictado por la Unión Europea sobre ciertos cambios normativos en la reforma laboral, pero considera que "no es el momento de imponer ideologías en el marco laboral".