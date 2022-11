García- Page, partidario de introducir como delito la convocatoria de un referéndum ilegal

El presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García- Page, censura durante su entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina la reforma del delito de sedición anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, señala que habría que introducir en el Código Penal el delito la convocatoria de un referéndum ilegal.

Según explica el presidente autonómico, después del 1 de octubre, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el que era líder de la oposición, Pedro Sánchez, se comprometieron "a tipificar con rotundidad y con claridad el hecho penal de una convocatoria ilegal de un referéndum".

García- Page asegura que "estamos a tiempo de poder tipificar" que cualquiera que haya sido nombrado constitucionalmente, como los presidentes de las Comunidades pueda "subvertir el orden constitucional". Por ello, considera necesaria esta ley "para evitar que vuelva a pasar". De hecho, destaca que "algunos de los indultados han insistido en que volverían a hacerlo".

Hablaría con más tranquilidad si no tuviera responsabilidades de Gobierno

Por su parte, el socialista se muestra en contra de derogar el delito de sedición. Considera que no es el momento porque primero habría que terminar con el proceso abierto. "Tendría que venir Puigdemont, someterse a la justicia y luego analizar el Código Penal con seriedad", dice y añade "es un proceso que no está dotado de oportunidad ahora porque estamos en medio de un procesamiento con gente que todavía no se ha sometido a la justicia".

En cuanto a la justificación del Gobierno de Sánchez de que hay que "emparentar el Código Penal español con los de la Unión Europea", Page cree que "tiene un punto de racionabilidad. No es un argumento jurídico en si mismo negativo".

Aún así, Emiliano García- Page reconoce que "probablemente hablaría con más tranquilidad si no tuviera responsabilidades de Gobierno".

Reforma del delito de malversación

Por otro lado, el presidente de Castilla- La Mancha también se pronuncia acerca de la reforma del delito de malversación. Declara que "es evidente que alguien no había considerado suficientemente los casos que podrían verse afectados y no estaban previstos. Cuando empiecen a pensar la cantidad de gente que se podría ver afectada sin que en el inicio estuviera pensado para ellos, se echarían las manos a la cabeza". Y apunta que "el Código Penal no se puede emplear ad hoc a una persona".

La ley del 'solo sí es sí' genera una alarma enorme

En cuanto a la polémica ley del 'solo sí es sí' que abre la puerta a la reducción de condenas de agresores sexuales, García- Page comenta que "genera una alarma enorme". Y plantea la pregunta de si con la ley actual, los agresores de la manada tendrían más o menos pena. "Estamos a tiempo de rectificar", cuenta.