García-Page: "No podemos entrar en las exigencias radicales de Esquerra"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegura en Más de uno que el PSOE tiene muy claro que no puede negociar la soberanía de España con los independentistas y quita importancia a sus declaraciones sobre la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en el aumento de casos de coronavirus en su comunidad.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, deja claro que su partido no va a negociar con los independentistas sobre cuestiones esenciales y que aunque su partido lo tiene claro, no hay que entrar en las exigencias radicales de Esquerra. Page reitera que "a Esquerra se le tiene que meter en la cabeza que el PSOE no va a negociar con ellos cuestiones esenciales que corresponden a toda la sociedad española" y sobre la promesa de Sánchez a ERC de establecer la mesa de partidos opina que "la necesidad a veces en política obliga a hacer gestos".

Sobre sus declaraciones en las que culpaba a la Comunidad de Madrid del aumento de casos de coronavirus en Castilla-La Mancha, Page explica que "Madrid es tan víctima como el resto pero todo lo que se decide en Madrid afecta muchísimo". No entiende la importancia que se le ha dado a sus palabras y sobre si se ha disculpado con Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "le he explicado a la presidenta lo mismo que estoy diciendo aquí". Sigue defendiendo que hay una relación intrínseca entre la onda expansiva de la explosión del virus y de cómo afectó en Madrid y en consecuencia en Castilla-La Mancha y Castilla y León.

"No sé qué nervios tendrán en Madrid con la gestión del virus, pero llama la atención. Tenemos una relación extraordinaria con Madrid, pero la onda expansiva de la explosión del virus se produjo allí", recalca.

Por otro lado, el presidente de Castilla- La Mancha afirma que la vuelta al cole es segura, que han realizado más de 76.000 pruebas PCR en las últimas semanas y eso va a permitir empezar el curso con tranquilidad. Además, sobre los padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio por miedo dice que "hay que persuadirlos". Piensa también que "España fuera el único país sin poder abrir el curso escolar en Europa si sería un problema de imagen pública y nos produciría una presión tal que nos llevaría a un nuevo confinamiento integral". Además, opina que no se va a producir un nuevo confinamiento integral.

"El virus se acabará científicamente. Ahora, aunque aflora el problema, lo estamos sobrellevando y gestionando. Si de aquí a diciembre hay solución científica habrá que preparar grandes acuerdos en el país para una explosión de reacción económica", afirma.

En cuanto a la negociación de los Presupuestos y las exigencias de Esquerra de una mesa de partidos para apoyar las cuentas del Gobierno, afirma que "va a haber más problemas en gestionar los ingresos que en gestionar los gastos" y "hay que tener tranquilidad y que las exigencias radicales de ERC no pasan de ahí. No se puede entrar en eso. Una cosa es hablar, pero negociar sobre cuestiones esenciales lo tenemos que hacer entre todos".

Sobre si hay que abrir una comisión parlamentaria por la investigación judicial a Podemos por supuesta financiación ilegal, el presidente de Castilla-La Mancha dice que "hay que tener la presunción de inocencia y respetar los procesos judiciales. Hay veces que se producen interferencias no adecuadas". Page responde que "en el caso de las comisiones de investigación, si hay una investigación judicial, yo estoy más pendiente de la judicial".

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha opina sobre las declaraciones de Sánchez sobre una posible reforma del Códido Penal sobre los delitos de rebelión y sedición: "Modificar las leyes no es noticia, la noticia es la dirección en las que se modifiquen. Habrá que ver cómo se modifica el código penal, sobre todo por clarificar algo que ha estado en todos los debates".

