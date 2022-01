Gabriel Rufián: "No creo a Villarejo, me parece un fanfarrón y un mentiroso compulsivo"

El ex comisario José Villarejo acusó esta semana al exdirector del CNI Félix Sánz Roldán del atentado del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, incidiendo en que fue consecuencia de un "error grave" que, según su versión, "calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña".

El Gobierno debería dar explicaciones sobre las palabras de Villarejo

En relación a las estas declaraciones sobre el papel del CNI en el atentado de las ramblas de Barcelona, Gabriel Rufián admite no creer sus argumentos: "¿Le soy sincero? No. Le he interrogado varias veces en comisión de investigación y me ha parecido un fanfarrón y un mentiroso compulsivo".

Sin embargo, sostiene que "no conviene utilizar como excusa a Villarejo" para dejar de dar explicaciones. Rufían considera que "la mejor manera de anular lo que dice es transparencia" y, por ello, insiste en que "como mínimo, el Gobierno debería dar explicaciones".

No contar con Esquerra para la reforma laboral "es un mal negocio"

El Gobierno y Esquerra Republicana siguen en plenas negociaciones sobre la reforma laboral donde, entre otras medidas, los independentistas exigen que la Generalitat de Cataluña vuelva a tener la competencia de la autorización de los ERE.

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, adelanta que el gobierno central no está de acuerdo en esta condición y critica que durante nueve meses, el Gobierno no ha hablado de la reforma laboral con su grupo parlamentario, "y eso siempre es un mal negocio".

El Gobierno no ha hablado con nosotros, se ha limitado a presionar a nuestro entorno

Además, asegura que es "falso" que la ministra Yolanda Díaz y Félix Bolaños hayan conversado con Esquerra Republicana, sino que "se limitan a presionar a nuestro entorno".

Por su parte, Rufián insiste en que Esquerra busca "mejorar la reforma laboral" y que se cumpla con las promesas electorales. "Este Gobierno prometió derogar la ley mordaza y la reforma laboral, y estamos muy lejos de esto", afirma