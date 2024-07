Fernando Clavijo critica la inacción del Gobierno en la crisis migratoria: "Hemos pedido instalaciones que están en desuso y no nos las dan"

El Gobierno central y los gobiernos autonómicos llegaron anoche a un acuerdo para reubicar a 347 menores extranjeros no acompañados que están actualmente bajo la tutela del Gobierno de Canarias, y que pasarán a estarlo bajo la de otros gobiernos, en otras instalaciones del país.

A pesar del pacto para acoger a 400 menores migrantes -con el sí de las comunidades gobernadas por el PP y la abstención de Cataluña-, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no se muestra muy conforme con el resultado y puntúa el acuerdo con una nota de cinco sobre diez.

Un problema humanitario al que hay que dar respuesta como país

Actualmente existe un sistema en el que el procedimiento para que el menor no acompañado salga de las islas requiere convenios administrativos complejos que dificultan el traslado de los menores de manera rápida y efectiva.

La modificación de la ley de Extranjería busca un mecanismo "que garantice los derechos del menor, que va a estar en un sitio donde pueda estar atendido adecuadamente y con una inmediatez que permita que no sigamos en Canarias aumentando los números que ya son insostenibles", explica Clavijo.

Así, aunque "el tono de la conferencia fue muy positivo y propositivo", donde "todos entendieron y se solidarizaron con Canarias", el presidente canario critica que "hemos pecado de colapso". Se trata de un tema muy delicado que, según Clavijo, "no es falta de solidaridad de las Comunidades Autónomas", sino falta de recursos y financiación.

Insiste en recordar que "no es un problema político ni territorial. Esto es un problema humanitario. Tenemos que dar una respuesta como país si de verdad somos el primer mundo y nos importan los niños y las niñas". Por ello, se alegra de que ayer el tono general "era un tono de conciencia del grave drama humanitario y de la necesidad de dar una respuesta conjunta como país".

El acuerdo de ayer es "un pequeño parche", pero no la respuesta a la crisis

Lo acordado ayer no es la solución, pues no resuelve la situación de emergencia que hay y que vendrá a partir del mes de agosto, cuando se producen mejoras en las condiciones de navegación. Ayer, sin embargo, "no era el espacio ni el aforo para tomar una decisión, reconoce Clavijo .

Realmente, "la decisión y el escenario es el Congreso de los Diputados". Ayer se le dio conocimiento a las Comunidades Autónomas de cuál es el texto de la modificación de la ley de Extranjería, algunas comunidades decidieron hacer aportaciones, pero "evidentemente lo de ayer no es la respuesta".

Para el presidente de Canarias, el acuerdo de ayer fue "un pequeño parche" al que califica de "bendito parche" para todos esos menores que van a poder ser atendidos con dignidad. Aún así, "si queremos resolver con inmediatez o gestionar la atención de esos niños y niñas, necesitamos acometer esa reforma legislativa", responde haciendo referencia al decreto ley.

Las comunidades autónomas piden al Gobierno financiación

Esta fórmula del decreto ley, entra en vigor inmediatamente desde su publicación "nos va a permitir dar una respuesta inmediata a la situación de Canarias", con más de 2.000 menores de sobresaturación y que el resto que vengan en quince días puedan ser ubicados en otras comunidades autónomas que les cuiden con muchas más garantías.

Los recursos todavía no están creados y, por ello, las comunidades piden financiación para que los 13.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España puedan ser atendidos. "Al final acabas contando literas y plazas, no niños y niñas", denuncia Clavijo sobre el riesgo que corremos de deshumanizarnos mientras dura esta situación.

Somos conscientes de que se están vulnerando los tratados internacionales y los derechos de la infancia. No lo podemos permitir

Por último, critica la vulneración de los derechos humanos: "Todos somos conscientes de que se están vulnerando los tratados internacionales y los derechos de la infancia. Eso no nos lo podemos permitir".

El Ministerio de Defensa se niega a poner a disposición instalaciones

El gobierno de Canarias solicita que esto debe ser "una respuesta conjunta" donde el Estado "debe colaborar" para habilitar y adjudicar recursos. "Hemos pedido al Ministerio de Defensa, y no nos lo da, instalaciones de Defensa que están en desuso que con un adecentamiento en cuestión de 20 días o un mes pueden ser habilitadas para atender a esos niños", denuncia Clavijo.

Hemos pedido al Ministerio de Defensa, y no nos lo da, instalaciones de Defensa que están en desuso

Por su parte, el Ministerio de Defensa argumenta que no puede poner a su disposición esas instalaciones porque "son instalaciones estratégicas para la defensa nacional". Ante la falta de espacio físico en las islas, el gobierno canario ya ha tenido que instalar carpas en Lanzarote y están haciendo los preparativos para montarlas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

"Si no tenemos respuesta, nosotros acudiremos a la judicatura y declararnos imposibilitados. Lo que no vamos a seguir siendo es cómplices de una atención donde se están vulnerando los tratados internacionales y los derechos del menor", insiste el presidente.

Críticas al Gobierno central por no asumir responsabilidades

Fernando Clavijo asegura que, ante una situación de emergencia como esta, el Gobierno tiene capacidad para tomar una serie de medidas urgentes que, sin embargo, no está tomando.

La realidad es que el Estado tiene que asumir su responsabilidad en financiación

Ante la inacción del Gobierno central, ayer las comunidades autónomas expresaron sus quejas a los representantes: "No depositen sólo en nosotros la responsabilidad. La realidad es que Canarias está pagando de sus fondos propios todo este fenómeno y no es justo porque es un fenómeno migratorio", dice el presidente canario puntualizando que las competencias en inmigración son del Estado.

"La realidad es que el Estado tiene que asumir su responsabilidad en financiación y cuando unas comunidades no podemos más, el Estado tiene que hacerse presente", insiste sobre la necesidad de dar "una respuesta de país" y no únicamente de las comunidades.