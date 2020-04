El ex presidente del Gobierno, Felipe González , asegura en Más de uno que no hay motivos para que la vida parlamentaria esté parada, ya que es posible continuarla de manera telemática. Por otro lado, recuerda la importancia de que se luche contra el coronavirus de una manera global, en vez de local, por ello, explica que han mandado una carta a los líderes del G20 para que comprendan que la pandemia "no se puede atender de manera local".

Durante su entrevista con Carlos Alsina en Más de uno, el ex líder socialista considera que para emprender una lucha acordada contra la pandemia y contra la salida socioeconómica "necesitamos que los líderes políticos se pongan de acuerdo cediendo en posiciones", ya que "no es un pacto que se cierra, como en los pactos de la Moncloa, sino que es una actitud de negociación de diálogo permanente de las fuerzas políticas".

Aboga porque haya "una actitud de diálogo y de entendimiento permanente", sin menospreciar a nadie. Y afirma que la actitud de las empresas "es muy positiva y colaboradora", por lo que "no podemos prescindir de ellas". "Quien las menosprecie se está equivocando", recalca.

Además, critica que los países en lugar de luchar contra la expansión del coronavirus de una manera conjunta haya sido un "sálvese quien pueda" buscando respuestas locales, "una respuesta local a un problema global no es suficiente", dice. Aunque sí considera explicable el cierre de fronteras y que cada uno trate de buscar los medios para luchar contra la pandemia.

Por ello, aboga porque cese la respuesta local y explica que han mandado una carta a los líderes del G20 "para decir que una pandemia no se puede atender así". Además, considera que los países más pobres o menos desarrollados no tienen capacidad de respuesta para esta enfermedad y teme porque América latina, que no está en el foco primero de atención del Banco Mundial ni del FMI, retroceda 10 o 20 años en su nivel de desarrollo.

Por otro lado, González reprocha que Donald Trump diga que va a congelar los fondos que manda Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud porque "se ha equivocado", cuando él "ha cambiado de posición doscientas mil veces".

En cuanto a la Unión Europea, lamenta que "está fallando su capacidad de respuesta". "La UE debe tener una vigilancia extrema en su conjunto, para no traicionar los principios fundadores y su propósito", comenta y muestra su preocupación por "otro gran virus" que está afectando, los nacionalismos, que "es pero que el euroescepticismo".

Cree también que "emitir una deuda solidaria podría ser un buen instrumento" y, desde luego, "no poner condicionamientos absurdos".

