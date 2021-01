Familiar de la anciana dada por muerta: "No sabemos en qué momento fue el error"

La confusión en la residencia San Bartolomeu de Xove (Lugo), donde se dio por muerta a una interna cuando en realidad la fallecida era otra, ha sido una de las noticias más sorprendentes del fin de semana. ¿Qué sucedió para que esta terrible equivocación se diese? Lorena Ruiz, sobrina nieta de Rogelia, la anciana que dieron por fallecida relata en Más de uno lo que pasó.

El sábado por la mañana, un tío de Lorena, que era el contacto de la residencia para Rogelia, recibió la llamada de la directora de la residencia "muy nerviosa" explicando que cuando esperaban en la residencia la llegada de Concepción quien apareció fue Rogelia, quien había sido dada por muerta diez días antes y enterrada, y que "sentían mucho la equivocación".

La sobrina nieta de Rogelia explica que tanto su tía como su compañera Concepción fueron trasladadas a otro centro cuando se contagiaron de coronavirus y en ese traslado ya hay un problema con las ambulancias y se cree que desde ese momento empezaron a confundir a ambas pacientes, como explica la Fundación San Rosendo en un comunicado, pero "no sabemos en qué momento fue el error, si en el traslado, estando en el hospital, en el fallecimiento", admite Lorena Ruiz.

"Desde un principio todo se hizo mal"

Lo que está claro para la familiar de Rogelia es que desde un principio todo se hizo mal. Relata que "cuando nos comunicaron el fallecimiento de Rogelia no llegamos a identificarlo porque por protocolo no te dejan ver el féretro" y nosotros no dudamos en ningún momento que fuera ella.

Cuenta también que "el marido de Rogelia está en shock", no se explica cómo va a estar viva su mujer si la enterraron la semana pasada. De momento van a esperar un par de días para que la vuelva a ver.

Dice Lorena que a pesar de toda la confusión su parte de la historia es la positiva porque su tía está viva. La parte negativa es la de Concepción, la mujer que en realidad ha muerto y a cuya familia le comunicaron que estaba recuperada y que podían ir a verla a la residencia para luego enterarse de que llevaba diez días enterrada.