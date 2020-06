Feijóo: "España no va a poder llegar a final de este año si las ayudas europeas no llegan"

Alberto Núñez Feijóo critica al Gobierno por haber usado en exceso el estado de alarma y reclama como solución para no tener que volver a usarlo en caso de un posible rebrote, la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública. Además, cree que España no va a poder llegar a final de este año si las ayudas europeas no llegan y cree que el dinero europeo se nos dará, pero con condiciones.

Posibles pactos con el PSOE

El presidente de la Xunta ha asegurado que es partidario de llegar a acuerdos con el Gobierno y afirma que "la política es intentar llegar a acuerdos y debe ser diálogo siempre. En España desde el año 2015 ha habido partidos cuyo objetivo es no hablar con el PP y escorar al partido a un lugar donde nunca hemos estado".

Piensa que tener un gobierno con el que se puede dialogar y pactar sería bueno para España y sobre cómo es posible que con Ciudadanos sí haya conseguido llegar a acuerdos, asegura que "con el Ciudadanos de ahora, el gobierno ha conseguido acuerdos. La cuestión es saber por qué Ciudadanos hace cosas contrarias a las que ha venido haciendo".

Critica al Gobierno por alargar el estado de alarma

Feijóo se muestra muy crítico por el uso que el Gobierno ha hecho del estado de alarma y apuesta por la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para no tener que volver al estado de alarma si se produce algún rebrote. "Nosotros le planteamos que no utilizase el estado de alarma y al cuarto estado de alarma le avisamos de que tenía que modificar la Ley Orgánica de Salud Pública, porque no podemos estar en un estado de alarma cada ver que tengamos esta situación", asegura.

Cree que no tenemos red jurídica para garantizar cierres o apertura de movilidad en los próximos meses o en el próximo año si se producen rebrotes y piensa que aunque cuando llegamos tarde a la pandemia no teníamos una herramienta mejor que el estado de alarma, opina que "los problemas sanitarios se regulan con leyes sanitarias".

Además, explica que "un presidente autonómico no puede decretar el cierre de un aeropuerto o de una comunidad autónoma, puede pedírselo al juez, pero las grandes cuestiones no podemos hacerlas. Habría que pedir el confinamiento de un territorio".

Por otro lado, defiende "el gobierno ha tenido que gestionar una situación muy excepcional y es muy complejo. Ha intentado acertar y gestionar esto y merece un respeto". Dice que el Gobierno llegó tarde a la declaración del estado de alarma y eso llevó al colapso de los hospitales.

En cuanto al trato que ha recibido Pablo Casado como líder de la oposición cree que no se le ha respetado en su papel constitucional y no se ha contado con él en ninguna decisión durante el estado de alarma.

Ayudas Europeas

En cuanto si el PP es partidario de que se le regale dinero europeo a España, asegura que el PP quiere que haya liquidez y no cree que se regale a España 140.000 millones de euros: "en cualquier lugar, cuando a alguien se le deja un dinero es con la intención de devolverlo", dice.

Opina que España no tiene autonomía financiera si no es a través de instituciones y bancos europeos y sin el respaldo de la Unión Europea, pero pide que se nos cuente la verdad de qué es lo que tenemos que hacer para poder cobrar ese dinero y para poder devolverlo. Dice que el debate sobre las condiciones del fondo de reconstrucción va a ser más con los estados que con los partidos europeos.

Además, cree que "Luis de Guindos ha sido clave en las emisiones del Banco Central Europeo y el Gobierno no se lo ha agradecido ni una vez".

