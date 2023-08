El PP ve un "error" la quita de deuda y cree que "Sánchez quiere mantener el poder a cualquier precio"

La investidura de Pedro Sánchez ha virado hacia el asunto económico poniendo sobre la mesa la quita de la deuda catalana con el FLA. Sobre este tema opina Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, en Más de uno, respondiendo a las preguntas de Rubén Bartolomé.

El Partido Popular asegura que "estamos asistiendo a unas semanas esperpénticas" en las que "Pedro Sánchez se quiere mantener en el poder a cualquier precio". Además, el diputado popular argumenta que "Sánchez debería asumir su derrota y dejar el error de aferrarse al poder".

Sobre una quita de la deuda a nivel general, Tellado comenta que "esto puede ser un error porque puedes estar premiando a quien no ha gestionado bien sus recursos". Además, añade que "si hay un problema de financiación autonómica, que lo hay, porque el PSOE lo proclamó en claro beneficio a Cataluña, no se debe modificar de manera bilateral, sino teniendo en cuenta que no está para beneficiar territorios sino para financiar servicios públicos".

Miguel Tellado va más allá y opina que este asunto de financiación no debería esta encima de la mesa y "mucho menos para utilizarlo de moneda de cambio de alquien que ha perdido las elecciones". "Sánchez debería hacer autocrítica y lo que ha hecho ha sido salir del país", añade.

El vicesecretario de organización del Partido Popular argumenta que el tema de la quita de deuda o la financiación de las autonomías "debería tratarse en las organos competentes para ello y no a través de serpientes de verano en los medios de comunicación".

Por último, justifica las palabras del presidente de la Comunitat Valenciana al respecto explicando que "Mazón lo que dice es que nosotros no queremos ser menos y es lógico que lo diga, porque todos queremos ser iguales y que el Gobierno no favorezca a otros por asuntos partidistas".

En qué punto está la investidura de Feijóo

Miguel Tellado también ha hablado sobre la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo y los pactos de los Gobiernos autonómicos que faltan por problamarse, aunque no ha querido dar muchos detalles al respecto. Sobre Murcia y Aragón ha explicado que "avalaremos las negociaciones que sean para garantizar la gobernabilidad".

"Creemos que hay una posibilidad de que Feijóo sea presidente y como fuerza más votada tenemos la responsabilidad de trabajar para ello", ha explicado Tellado. Y para ello, comenta que hablarán con "todoas las formaciones que estén dentro de la Constitución".

Respecto a la reunión de Feijóo y Abascal no ha querido entrar en detalles, pero lo ha catalogado "contactos naturales" para poner sobre las mesa las negociaciones. Tellas ha afirmado que "nosotros hablamos con todos los partidos y como no vamos a hablar con ellos si gobernamos juntos en algunos territorios".

Por último, Miguel Tellado ha dejado claro que "sería una mala noticia para nuestro país tanto el bloqueo como la repetición electoral" y por ello tratan de evitarlo. "Los proyectos de futuro de España pasan por una estabilidad y el último Gobierno que hemos tenido ha sido inestable para nuestro país", finaliza.