Emiliano García Page, sobre el pacto con Bildu: "Me repele desde muchos puntos de vista"

Durante su entrevista en Más de uno, Page asegura que no quiere relacionar a Bildu con el resto, "no voy a confundir nunca a aquellos que han defendido la violencia de quienes no". Por ello, prefiere pensar que el pacto al que llegaron con el PSOE se debe por "un estado de máxima necesidad". "No tiene sentido, desde mi punto de vista, hablar de salvar vidas, habiendo nacido de la base de arrancarle la vida a la gente", comenta.

Asimismo, elogia el papel que ha tomado Ciudadanos, apoyando la prórroga del estado de alarma en favor del interés general y olvidándose de sus intereses partidistas. También sostiene que el país no va tener estabilidad hasta que no se recuperen las mayorías sólidas, ya sean coaliciones o de partidos.

Por otro lado, se muestra "partidario de que las fórmulas de gestión del ingreso mínimo vital sean lo más homogéneas posibles en toda España". "Me repele bastante el que se discuta planteando todo en términos tan territoriales", apunta y añade que "la normativa es muy compleja y el ritmo político de su aprobación ha ido acelerado en comparación lo que se necesita para estudiarlo".

