Domingo Villar: "Aunque sean policíacos mis libros son una manifestación de amor a mi tierra"

Después de un parón de diez años, Domingo Villar vuelve con la novela 'El último barco'. El autor confiesa que ya lo había escrito hace bastante tiempo, pero cuando falleció su padre "me encontraba emocionalmente en otro sitio diferente del que estaba cuando lo releí".

Villar tuvo la necesidad de reescribir el libro, que ya estaba corregido y a punto de ser publicado por las editoriales: "Tuve que reescribirlo, si no me emocionaba a mi, no iba a emocionar a nadie."

El autor nos cuenta, desde Vigo, que aunque sus novelas sean policíacas, lo que más le gusta y emociona no son los casos, si no el clima que crea en torno a ellos. Por eso considera que sus libros "son una manifestación de amor a su tierra".

Compara escribir una novela negra con escribir 'Samba en Preludio', canción de amor de Vinicius de Moraes, porque es una historia de amor y otra de desamor que confluyen, como en la novela policíaca confluyen el crimen en pasado y la investigación en tiempo presente.

Para acabar la entrevista, Domingo Villar hace un repaso de sus personajes favoritos, entre los que se encuentra Leo Caldas, un policía que por encima de todo cree en la compasión. Y también agradece la confianza que han depositado en él sus editores.