Cuca Gamarra: "Sánchez no mueve los hilos de este Gobierno porque los tienen Podemos, los independentistas y Bildu"

El pasado sábado, Pedro Sánchez anunció una remodelación de su Gobierno que supone la salida de siete de los veintitrés miembros del Ejecutivo y un cambio de cartera. La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, considera que este cambio de Gobierno supone una deriva "a peor" puesto que el nivel de degradación política es importante.

"España tiene un Gobierno en crisis donde el problema es Pedro Sánchez"

Para Gamarra, esta crisis de Gobierno lo único que evidencia es que "España tiene un Gobierno en crisis donde el problema no son los ministros socialistas, sino Pedro Sánchez" y advierte de que la elevada desafección social en relación a Sánchez no va a cambiar con esto. De este cambio de Gobierno lo importante es centrarse en qué cambios ha hecho y cómo los ha hecho. Al fin y al cabo, "Pedro Sánchez cambia muchas cosas pero para que no cambie nada", sostiene Gamarra.

"Desde la mentira y la soberbia es incapaz de ofrecerle algo positivo a España"

En su remodelación, Sánchez no ha modificado a ningún ministro o ministra de Unidas Podemos, lo que pone de manifiesto que "los que mueven los hilos dentro del Gobierno es Podemos y fuera, los independentistas y Bildu", y eso no cambiará. Ante el grave deterioro que sufre el Gobierno, según Gamarra por culpa de Sánchez, la portavoz del PP pide que el presidente convoque elecciones porque "desde la mentira y la soberbia es incapaz de ofrecerle algo positivo a España".

Acuerdo de renovación del CGPJ

Ante la pregunta de si el cambio en el ministerio de Justicia podría ser un aliciente para llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Cuca Gamarra culpabiliza a Pedro Sánchez de la falta de acuerdos. "Si el ministro Campo no ha sido capaz de garantizar la imparcialidad del poder judicial ha sido por decisión de Sánchez", explica. De igual manera ocurrió con los indultos, "el ministro de Justicia ha sido ejecutor de una decisión tomada por Sánchez". Por todo ello, no espera que la situación cambie con la llegada de Pilar Llop al ministerio de Justicia.

Por último, vuelve ha insistir en que Sánchez no tiene ningún control sobre su propio Gobierno a pesar de lo que puede parecer con esta remodelación, la mayor desde que llegó al poder. "Sánchez no mueve los hilos de este Gobierno porque los tienen Podemos, los independentistas y Bildu", sentencia Gamarra.