Las cuatro recomendaciones de los médicos para prevenir los contagios de la gripe y Covid

Ante un repunte de casos de la gripe y la Covid-19, en 'Más de uno' hablamos con el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros. El experto asegura que "este año estamos viendo que los casos son en un número más alto y con una mayor población afectada, desde los niños hasta los mayores".

Según explica, esto se puede deber al abandono del uso de la mascarilla, "que ha demostrado su eficacia en la prevención". Además de una reducción en el número de vacunaciones, tanto en niños como en adultos, "quizás un poco por cansancio pandémico".

Asimismo, Armenteros aclara que los "virus están más activos y por tanto hay muchos más contagios". También ha impulsado la transmisión por el hecho de estar en espacios cerrados y con poca ventilación por el frío. "Se ha aumentado de prácticamente 800 por cada 100.000 a casi 1.000 para cada 100.000", ha comentado. Sin embargo, reconoce que "es el pico esperado estacional".

Recomendaciones para protegernos de los virus

El portavoz de SEMG ha aportado varias recomendaciones para evitar los contagios durante estos días:

Aislamiento.

Teletrabajar.

Usar la mascarilla.

Vacunarse para reducir la circulación del virus.

Además, Lorenzo Armenteros solicita a la población infectada que no acudan a los centros de atención primaria si los síntomas no son graves, porque en muchas ocasiones, frente a síntomas leves bastaría con "Paracetamol para la fiebre o Ibuprofeno a dosis bajas". "Si la evolución es positiva posiblemente no necesitaremos acudir al médico porque las consultas en atención primaria se están sobrecargando", confirma.

Por ello, el experto pide que "tengamos esa precaución de esperar a ver cómo evoluciona nuestra enfermedad antes de acudir al médico".

Regulación de los cigarrillos electrónicos

Sobre el anuncio del Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García de que regularán los vapers, Armenteros comenta que las asociaciones de médicos apoyarán todas las medidas porque están "absolutamente en contra de los vapeadores, no son solo la antesala de los fumadores, es un proceso de incitación a fumar", declara.

Asimismo, sostiene que los vapeadores llevan dentro de las sustancias como la nicotina, "lo que es peligroso es que se utilice en edades tan tempranas para crear adicciones en el futuro". "Los vapeadores suponen un gran peligro, buscan hacer futuros fumadores", sentencia.