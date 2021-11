¿Cómo afecta a España el conflicto entre Argelia y Marruecos?

LEER MÁS Argelia acusa a Marruecos de matar a tres argelinos en un bombardeo y anuncia represalias

La tensión en el norte de África ha vuelto a dispararse después de que Argelia haya acusado a Marruecos de matar en un bombardeo con un dron a tres civiles argelinos que se desplazaban en dos camiones por una ruta comercial. Tras investigar este "despreciable acto", las autoridades argelinas han advertido en un comunicado de que su muerte "no quedará sin castigo".

Marruecos no tiene en su objetivo a civiles argelinos

Por el momento, no hay una versión oficial por parte del Gobierno de Marruecos, que no ha confirmado ni desmentido su responsabilidad en el incidente. Sin embargo, una fuente autorizada ha dado declaraciones a la agencia 'France Presse' donde no desmiente nada. "Sí dice que es una zona por la que no deben transitar civiles y puntualiza que en ningún momento Marruecos tiene como objetivo a civiles argelinos", explica Ignacio Cembrero, periodista de 'El Confidencial'.

Con esta reacción de Marruecos, se deja suponer que la versión argelina, tras aportar fotos y testimonios, es bastante creíble.

El cese de las relaciones afecta directamente a España

Hace unas semanas, Ignacio Cembrero ya publicó en El Confidencial un artículo advirtiendo de la posibilidad de que acabara produciéndose un enfrentamiento armado entre Argelia y Marruecos si se producía algún incidente previo que sirviera de justificación. El periodista sostiene que "la relación entre los dos países no para de deteriorarse, han roto relaciones diplomáticas".

De hecho, en España estamos sufriendo las consecuencias de ese cese de relaciones, pues se ha cerrado el mayor gaseoducto que abastecía a nuestro país.

Algunas escaramuzas pueden desembocar en una guerra relámpago

En los últimos meses "ha habido varias escaramuzas pequeñas en la frontera que no han implicado el fuego armado", explica Cembrero, "pero esto es un salto cualitativo". A todo esto hay que sumarle el contexto de guerra de baja intensidad desde el 13 de noviembre del año pasado por un conflicto entre el Frente Polisario y el ejército marroquí en el Sáhara occidental.

"La situación puede deteriorarse aún más. Algunas escaramuzas pueden desembocar en una guerra relámpago", sostiene el periodista que hace incidencia en que, aunque "no es la hipótesis principal, no se puede descartar nada".

El interés de Argelia y Marruecos en el conflicto

A pesar de que Marruecos no tiene interés en un encrudecimiento de la guerra con el Frente Polisario, pues esto llamaría la atención de la comunidad internacional y les obligaría a las autoridades marroquíes a entrar en una negociación diplomática con el Polisario. Sin embargo, "Argelia y el Frente Polisario sí pueden tener interés en el conflicto", finaliza Cembrero.