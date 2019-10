Carlos Lesmes: "Hablar de profanación es un exceso verbal porque había una ley de obligado cumplimiento"

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, asegura en Más de uno que no hubo una profanación de la tumba de Franco, ya que había una ley de obligado cumplimiento dictada por el Congreso. Por otro lado, afirma que que el procés ha intentado subvertir el orden constitucional.

Exhumación de Franco

El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado durante su entrevista en Más de uno sobre la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, e insiste en que "es un acto que está decidido por ley". Recuerda que se sometió a la convalidación del Congreso de los Diputados y fue aprobado por una amplia mayoría, "por lo tanto es una ley de obligado cumplimiento".

También comenta que de lo que se encarga el Supremo es "juzgar la legalidad de la decisión y la conclusión fue que no era contraria a la ley el enterramiento en Mingorrubio". Además, apunta que "la decisión de oportunidad le correspondía al Gobierno" y añade que "no ha habido una profanación de tumbas" porque hay una cobertura que esta en una ley.

Sentencia del procés

En cuanto a la sentencia del procés, Lesmes considera que "ha habido sobreactuación" aunque comenta que las decisiones judiciales "deben ser acatadas", pero también "pueden ser criticadas, incluso puede generar manifestaciones y protestas". Asimismo, explica que "no es la primera vez que ocurre, porque esto es la democracia, este tipo de actividad esta amparada por la propia Constitución".

Por otro lado, recalca que lo que no está amparado por la Consitución "es la respuesta violenta frente a una sentencia y en este caso ha habido un exceso, porque ha habido heridos". Por lo que considera que "no es una reacción que no es aceptable en la medida que afecta a la convivencia" y cree que "la respuesta ha sido desmesurada y desde luego injusta".

También recalca que los manifestantes violentos no se han debido leer la sentencia, porque en ella "se explica de forma detallada y razonada" el fallo. "Es un texto muy amplio, pero tienen aspectos que son muy positivos. En el relato de los hechos probados, según uno va leyendo, va reviviendo lo que vio en la televisión y leyó en la prensa, nada de lo que cuenta es ajeno".

Asimismo, el presidente del Supremo, afirma que su impresión fue que la intención era "subvertir el orden constitucional", pero se ha llegado a la conclusión de que, en realidad, su propósito era obtener una posición de fuerza a efectos de una negociación.´

Gobierno en funciones

Lesmes sostiene que una situación extraordinaria inestabilidad política debilita y deslegitima las instituciones.

