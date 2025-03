Luis de Guindos: "La llegada de la administración Trump ha elevado la incertidumbre sobre la evolución económica del mundo"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, responde a las preguntas de Carlos Alsina en Más de uno sobre la actualidad política y económica.

El exministro de economía analiza el complicado escenario que está viviendo Europa en un contexto político que demanda un aumento del gasto en defensa que obliga a replantear el presupuesto. Un contexto de incertidumbre que ha llevado al BCE a revisar sus proyecciones a la baja: "La llegada de la nueva administración ha tenido un impacto, ha elevado la incertidumbre sobre la evolución económica del mundo, no solamente por aranceles, sino de regulación para la banca, fondos... Hay un cambio importante de actitud. Sobre todo a elevar la incertidumbre. El tema de una guerra comercial es muy mala para la economía mundial. Todo el mundo pierde y esperemos que no vayamos a una situación en la cual se tome una decisión, se replica, se toma otra decisión... Eso ocurrió en los años 30 y acabó con crecimiento más reducido y esperemos que eso no ocurra".

De Guindos también ha dicho que "los parámetros económicos en Europa van en la dirección correcta": "Lo importante es la evolución de la inflación, que es positiva y va hacia el 2%, pero al elevarse en la incertidumbre te mueves en una situación de más oscuridad".