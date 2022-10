Calviño dice que el enfado de Podemos sobre el gasto en Defensa no se refleja en el Consejo de Ministros

Nadia Calviño ha hablado sobre la polémica en el Gobierno de coalición acerca del aumento de la inversión en Defensa. Durante estos meses, Unidas Podemos ha mostrado su malestar con mensajes hacia el PSOE al entender que dicho incremento en la partida presupuestaria no era necesario en este momento.

Fue el caso de Pablo Echenique. El portavoz de Podemos en el Congreso acusó a los socialistas de "deslealtad" tras cerrar el acuerdo sobre presupuestos y denunció que el PSOE ocultó un "aumento unilateral" en el gasto de Defensa.

Por ello, Calviño ha querido subrayar que el gasto es "necesario" en el contexto actual: "No puedo contar lo que sucede dentro del Consejo de Ministros, pero es evidente que tenemos que reforzar la inversión en la industria de la Defensa. El hecho de que España esté muy lejos del conflicto no quiere decir que no tengamos que ser conscientes de que tenemos una guerra en las puertas de Europa, estamos apoyando a Ucrania".

"No hay partidas secretas, es un anuncio que hizo el presidente Sánchez y es un compromiso internacional".

La ministra de Economía también ha afirmado que el Estado "paga el funcionamiento de la economía ucraniana, además del apoyo en términos de armamento y financiero de la UE" para continuar con la defensa del país. "Para mí es evidente que este es el momento de reforzar y el cumplir con los compromisos en el ámbito de la OTAN".

"Hablamos de más de 22.000 puestos de trabajo y es una decisión correcta en este momento. No hay partidas secretas, es un anuncio que hizo el presidente Sánchez y es un compromiso internacional", ha comentado Calviño, a lo que ha añadido que "ojalá" no tuvieran que reforzar Defensa en este momento.

Por ello, Calviño ha dicho que los mensajes de enfado de Unidas Podemos no se reflejan en el Consejo de Ministros: "No puedo decir nada más que ese tipo de mensajes no se corresponden exactamente con la dinámica del Consejo de Ministros. Ahí lo dejo".