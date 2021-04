Bermúdez de Castro, paleoantropólogo: "Nuestras manos son herramientas de altísima precisión"

El 24 de enero de 1975 el diario 'La Vanguardia', que por entonces se llamaba 'La Vanguardia Española', publicó una noticia donde se informaba del hallazgo del esqueleto más antiguo y completo del género ‘homo’ de los descubiertos hasta el momento. Esa noticia, que pasó casi desapercibida, , suponía “un paso importante más de la ciencia para solucionar el misterio de la aparición del hombre sobre la Tierra”, según explicó el grupo de antropólogos responsables de su hallazgo.

La información aseguraba también que este esqueleto casi completo que se había descubierto pertenecía a una mujer que mediría un metro de estatura y que cuando murió tenía unos veinte años. Aquella mujer había sido llamada Lucy por sus descubridores, porque en el momento en que los paleontólogos hallaron estos huesos fosilizados, estaba sonando en un radiocassete que tenían en el campamento la canción de los Beatles 'Lucy in the sky with diamonds'.

Cuando Donald Johanson y su equipo descubrieron estos restos fósiles, José María Bermúdez de Castro era un joven de 22 años, estudiante de tercero de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Durante sus clases con Arturo Valls, uno de los catedráticos de Antropología más importantes de España, se le despertó el interés por los orígenes de nuestra especie. En la actualidad, José María Bermúdez de Castro es paleoantropólogo, codirector del yacimiento de Atapuerca, profesor del CSIC, primer director del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana y Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y escritor.

'Dioses y mendigos', sobre los orígenes y el futuro de nuestra especie

José María Bermúdez de Castro ha estado en Más de uno presentando su libro 'Dioses y mendigos. La gran odisea de la evolución humana', un ensayo en donde además de hacer un recorrido pormenorizado sobre todo lo que se conoce acerca de la evolución humana, también reflexiona en torno al futuro de nuestra especie. Y no es mal momento para hacerlo, cuando la pandemia nos ha recordado que somos seres vulnerables.

El libro, que lo empezó a escribir al inicio de la cuarentena, supuso para el paleoantropólogo "una válvula de escape" y confiesa que la pandemia le influyó mucho a la hora de escribir. "La evolución humana es un edificio bastante bien construido, pero de vez en cuando hay que hacer reformas", sostiene Bermúdez de Castro sobre los diferentes hallazgos que se descubren a lo largo del tiempo y que implican cambios en las hipótesis sobre el origen de nuestra especie.

Cambios en la anatomía del cuerpo humano

A lo largo de su libro Bermúdez de Castro invita a reflexionar sobre la anatomía del cuerpo humano. De nuestras manos dice que son herramientas de altísima precisión: "Si no tuviéramos estas manos seguiríamos agarrándonos a las ramas de los árboles, con ellas hemos desarrollado toda la tecnología".

Uno de los cambios más importantes en la anatomía del ser humano, el bipedismo, modificó la forma de la pelvis y eso ha generado complicaciones a la hora de dar a luz. ¿Cómo es posible que el canal de salida sea tan estrecho? "Hay un compromiso entre ser erguidos y el parto", cuenta Bermúdez sobre los problemas en el parto.