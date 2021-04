'La bailarina de San Petersburgo': thriller, historia y espionaje

Andrés Pérez Domínguez es el autor de ocho novelas y varias recopilaciones de cuentos, entre los que se encuentran famosos títulos como 'El violinista de Mauthausen', 'La clave Pinner' o 'El síndrome de Mowgli'. Recientemente ha recibido el premio Albert Jovell 2020 por 'La bailarina de San Petersburgo', su última novela. En total, ha recibido más de 50 galardones literarios, por lo que el autor se siente un afortunado: "Los premios me han tratado muy bien y he tenido la suerte de que lo que he escrito ha gustado a jurados de diferentes partes del mundo".

'La bailarina de San Peterburgo' es una novela que mezcla thriller, historia y de espionaje, pero independientemente del género en la que se catalogue, Andrés quiere que el lector disfrute con la novela. La trama arranca en Sevilla, dos años después de cuando acaba La clave Pinner, y unos pocos capítulos después pasa al año 1930. Gordon Pinner es un colaborador del servicio secreto soviético afín a la causa bolchevique al que le encargan infiltrarse en la comunidad de rusos exiliados en París y mantenerse cerca de un multimillonario capaz de influir en la causa de los rusos blancos, contrarios a la revolución.

Para escribir esta novela, Andrés Pérez viajó varias veces a París para conocer de cerca los sitios donde se movían los personajes de su libro. Además, como hace Gordon Pinner, viajó en tren hasta San Petersburgo junto con Olga Zuzdaleva, una lectora y traductora rusa que se ofreció a hacerle de guía por la ciudad. Muchas de sus vivencias durante el viaje, como pasear por la Plaza Roja a las dos de la madrugada con una niebla que impide la visibilidad, se encuentran trasladadas en la novela. El autor cuenta que el origen de este libro está tras la lectura de un artículo escrito por Manuel Chaves Nogales, 'Lo que ha quedado del imperio de los zares' , un reportaje sobre los rusos exiliados en París en 1930.