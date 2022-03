La Asociación de Supermercados advierte: "El transporte no puede parar, la sociedad no puede ser rehén de esta situación"

Con más del 60% de los camiones y transportistas parados, las empresas de alimentación, distribución y supermercados están sufriendo las consecuencias. Empresas como Cuétara, Heineken, Danone, Lactalis y Mahou ya han advertido de que si esta situación se alarga, tendrán que parar la producción y cerrar temporalmente sus plantas.

El transporte es esencial en el abastecimiento de los supermercados

El presidente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Ignacio García Magarzo, reconoce que la paralización del transporte está afectando directamente al abastecimiento de los supermercados. "Estamos abocados a que en muy pocas horas falten productos", asegura mientras insiste en que su sector es muy dependiente del transporte, que "es esencial".

"La cadena no se puede parar"

Por este motivo, es necesario que se restaure la situación cuanto antes; "se tienen que adoptar las medidas necesarias para que el transporte vuelva a funcionar con normalidad". Al hilo de esto, García Magarzo insiste en que "la cadena no se puede parar", pues afecta directamente a los consumidores y a otros sectores como el ganadero que, por ejemplo, no recibe el pienso para sus animales.

El transporte en España no puede parar, la sociedad no puede ser rehén de una situación como esta

García Magarzo critica que el sector del transporte llegase en diciembre a un acuerdo con el Gobierno "que calificaron de histórico" y ahora vuelva a parar. "Los demás dependemos de ellos, estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para mejorar esa situación", como es la consideración social.

"El transporte en España no puede parar, la sociedad no puede ser rehén de una situación como esta", sostiene mientras reprocha que "no puede ser que haya un paro motivado por un problema de representatividad". Por último, apela al diálogo y al acuerdo de medidas para revertir esta situación y que la cadena funcione.