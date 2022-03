Basilio Otero, presidente de Cofradías de Pescadores: "Luis Planas decide si nos morimos o seguimos trabajando"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recibe hoy a los representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que llevan con la flota de pesca de bajura amarrada desde el lunes y que advierte de que el paro podría volverse indefinido.

En el tercer día de paro en los puertos, Basilio Otero, presidente de la Federación de Cofradías, asegura que la huelga está teniendo un seguimiento de aproximadamente el 80%. "Hay un paro masivo en España que hacía muchos años que no se recordaba y, por desgracia, ha tenido que ocurrir ahora, no nos queda otra", sostiene Otero.

Las peticiones de los pescadores

Para que el paro terminase hoy, el ministro Luis Planas tendría que atender a las peticiones de los pescadores sobre las exoneraciones del pago de las tasas portuarias y pagos a la Seguridad Social. Otra manera sería "fijarse en los vecinos que ya han rebajado los precios del combustible", exige Otero sobre el tope a los carburantes que consumen los barcos de pesca.

¿Por qué España que es un país soberano tiene que esperar a tomar medidas si Francia o Italia no han esperado?

El presidente de Cofradías critica la decisión del Gobierno de no actuar hasta que se fije una postura desde la Unión Europea. "¿Por qué España que es un país soberano tiene que esperar si Francia o Italia no han esperado?", se pregunta mientras añade que "esa respuesta no nos sirve".

"No podemos seguir así, estamos yendo al mar a pérdidas"

Así, insiste en la responsabilidad del ministro en este asunto: "Luis Planas tiene la sostenibilidad del sector pesquero en sus manos, él decide si nos morimos o si seguimos trabajando".

Tras la reunión con el ministro, se reunirá la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores para evaluar las propuestas que el ministro ponga encima de la mesa, pero Otero asegura que "no podemos seguir así, estamos yendo al mar a pérdidas".