Así funciona la vacuna española contra el coronavirus y las nuevas variantes

Elia Torroella, directora de I+D y registros de Hipra, aclara durante una entrevista en Más de uno con Óscar Plaza cómo funciona la vacuna española contra el coronavirus que utiliza proteínas recombinantes, después de que La Agencia Europea del Medicamento haya dado luz verde para que comiencen los ensayos de la vacuna.

Desde Hipra esperan tener la autorización para comercializarla a principios del próximo año. Además, Torroella apunta que desde el mes de octubre empezaron a fabricar la vacuna, aunque no esté completado el ensayo porque tienen fe en el proyecto, "nos estamos preparando para fabricar entre 600 millones y 900 millones de dosis para 2022", dice.

Por otra parte, la directora de I+D y registros de Hipra confirma que para la Fase 1 de los ensayos clínicos que se realizarán en el Clinic de Barcelona, y el Trueta de Girona, se han recopilado a 30 voluntarios de entre 18 y 39 años que no están vacunados y que no han pasado el coronavirus. Y, aunque temían que les pudiese costar encontrar personas con estas condiciones, han obtenido más del doble de solicitudes. Sin embargo, Torroella recuerda que para la Fase 2 sí pueden presentarse personas que hayan pasado el virus o estén vacunados.

¿Cómo funciona la vacuna?

Según Torroella, estas dosis tienen "una proteína muy purificada" acompañada de una serie de componentes que lo que hacen es que cuando "nuestro sistema inmunitario reconoce esta proteína y genera anticuerpos". A diferencia de las vacunas de ARN, "necesitan algunos pasos adicionales" porque le dan "el trabajo ya hecho" al cuerpo.

¿Funciona ante las nuevas cepas?

Estas vacunas de proteínas recombinantes están diseñadas para proteger contra las nuevas cepas del coronavirus. La directora de I+D recuerda que aunque empezaron con la secuencia del virus de Wuhan, ante la preocupación por la aparición de las nuevas variantes, decidieron adaptarlas a las que ya habían aparecido y, además, están preparadas para "hacer pequeños cambios de forma rápida y adaptar la vacuna" ante las posibles nuevas cepas.

Por otro lado, Elia Torroella comenta que "la vacuna de proteína recombinante es perfecta" para inocular como tercera dosis tras las otras vacunas de Moderna, Pfizer, AstraZeneca o Janssen.

Conservación

Asimismo, esta vacuna que está diseñando España es fácil conservación, ya que "no requieren una congelación", sino que "es estable en el frigorífico". Según sostiene Torroella "hay zonas donde mantener la vacuna congelada no es tan sencillo" y su objetivo es que sea de uso mundial, no solamente para Europa.