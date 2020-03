Antonio Garamendi: "Es muy peligroso hacer el parón sin ningún programa"

Garamendi asegura, durante su entrevista con Carlos Alsina en Más de uno, que el Gobierno le comunicó la medida de la "hibernación de la economía" el sábado por la tarde y considera que "la actividad económica no tiene que estar reñida con el coronavirus". Además, advierte que "como paremos absolutamente toda actividad" va a derivar en un problema social, "es prácticamente una utopía, hay que pagar los impuestos, que en gran medida lo pagan las empresas", dice y critica que se esté cargando sobre la empresa privada.

Asimismo, recalca que "es muy peligroso que paremos sin ningún programa" y se pregunta si el Gobierno ha planificado alguna alternativa al parón. "Esto va a afectar de una forma muy seria a nuestro país, la economía y las personas", recalca y reconoce que se les podría haber consultado la manera de realizar el parón.

Por otro lado, el presidente del a CEOE confiesa que se han sentido molestos porque parece que son ellos el problema, cuando en realidad, son la solución, "estamos trabajando por los intereses generales", comenta. Por ello, explica que "se echa de menos que el Gobierno agradezca a tantas y tantas empresas que están trabajando solidariamente por nuestro país", como por ejemplo Inditex, el banco Santander o el BBVA. "Parece que no existimos y que no ayudamos", sostiene.

En cuanto a su conversación con el Gobierno, Garamendi explica que le llamaron desde la Moncloa para conocer su opinión, "dije que entendía las decisiones gubernamentales, pero que en mi caso, no podía dar el visto bueno" y aclara que no están presionando, sino que intentan aportar.

Además, se muestra muy preocupado por la situación en la que va a quedar el país después de la crisis, "vamos a pensar en las pequeñas empresas, esta gente tiene que pagar las nóminas, seguridad social e impuestos, el día en el que cierren la tienda, sí que se quedan en la calle y vamos a ver quién es el que sufre". Por lo que considera que "se está faltando al respeto a millones de españoles que levantan el país todos los días".

"No estamos diciendo que no haya que reducir las cosas, que no haya que colaborar entre todos, pero no significa que si paramos todos de golpe, mañana la economía arrancará de forma normal", recalca y añade que "nos estamos jugando muchas cosas y, sobre todo, nos estamos jugando el futuro para dentro de tres meses. Por lo que mantiene que para que haya "una economía sólida y potente, es fundamental el sector privado".

Garamendi se ha mostrado muy ofendido porque "algún miembro del Gobierno se haya permitido el lujo de decir que no se fía de los empresarios, que queríamos coger los ERTE porque es lo nuestro, que no se fía de nadie que haga un ERTE, pensamos que no es serio". "Vamos a seguir hablando de diálogo social", declara, "pero sí avisamos de que no vamos a permitir que se empiece a hacer cierta demagogia de quiénes son los buenos y quiénes son los malos".

