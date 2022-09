Amparo Larrañaga: "Dejé de presentar 'Aplauso' y aposté por mi carrera teatral"

Menos mal que Amparo Larrañaga se dejó convencer por su abuelo Ismael. De pequeña ella no quería ser actriz como lo eran su abuelo, su abuela, su tía y sus padres. Amparo quería ser médico. Pero menos mal que su abuelo insistió en que se leyera obras de teatro, insistió en darle consejos y en contarle historias de compañías y actores.

De no haber sido así, su nombre no aparecería entre los actores y actrices más destacados de nuestro país y ahora no estaría actuando en el Teatro Maravillas de Madrid con la obra 'Laponia' junto a Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fábregas.

'Laponia' una "comedia absoluta" entre España y Finlandia

Para Amparo Larrañaga, "las funciones de ahora son excusas para que se desarrollen todo tipo de cuestiones". En 'Laponia', en concreto, se tratan temas como pueden ser las diferencias educacionales entre Finlandia y España.

La comedia trata sobre una una pareja española que viajan con su hijo hasta Finlandia donde la hermana de Amparo Larrañaga vive con un finlandés y también tienen una hija. A lo largo de la función se desarrolla todo un debate en tono de "comedia absoluta" donde se ve la polarización de la sociedad y las diferentes opiniones entre los personajes.

"Mi personaje es muy bruta, pero es lo que mejor se me da; hacer de bruta", dice entre risas Amparo. Por el contrario, su cuñado, el finlandés, siempre suele caer mal por su prepotencia y su superioridad ante España.

Dejó de presentar 'Aplauso' para apostar por su carrera teatral

Su primera experiencia ante las cámaras, con tan solo 18 años, no la tuvo como actriz sino como presentadora en el programa de televisión Aplauso en 1981. Sin embargo, sólo duró dos meses porque le ofrecieron hacer un papel junto a Arturo Fernández, "que entonces era el dios del teatro", recuerda.

Vendieron una moto para comenzar su función

En aquel momento, "aposté por mi carrera teatral, que luego fue nuestra empresa teatral", dice Amparo sobre la empresa de teatro que fundó su familia Larrañaga-Merlo. Para montar la función tuvieron que vender una moto para, al menos, poder pagar el sueldo de un mes de toda la compañía de actores, que eran todos jóvenes.

"Necitábamos al menos el mes de sueldo de la gente para no dejarles colgados", en caso de que fracasaran. Pero no fracasaron y ese fue su inicio como empresarios. A lo largo de su trayectoria, la época de la pandemia, con los teatros cerrados, ha sido "una de las peores partes".

Vídeo de la entrevista