Y entonces, ¿por qué no se presentan juntos a las elecciones Pedro y Yolanda? ¿En la misma candidatura? El presidente renuncia a intentar gobernar en solitario. Ésta es, en realidad, la noticia que le dio ayer a Susanna Griso.

El PSOE sanchista y el yolandismo yolandista

Ya no se ve a sí mismo, hay que deducir, con músculo político suficiente como para alcanzar un resultado electoral lo bastante amplio como para tener un gobierno sólo del PSOE. En adelante, el Partido Socialista sólo contempla compartir el gobierno con lo que haya a su izquierda.

El espacio, como llamó ayer el presidente a la plataforma nonata (inexistente aún) de su vicepresidenta segunda. Si los cónyuges tan imprescindibles la una para el otro, el otro para la una, concurran juntos a las urnas. El PSOE sanchista y el yolandismo yolandista.

Sánchez en modo electoral, como acostumbra a estar siempre

Con lo que represente, que no sabemos qué será pero que, sea lo que sea, nos vale para coligarnos. Sánchez, en modo electoral. Que es como acostumbra a estar siempre.

¿Empieza a entonar este salmo el presidente pensando en las elecciones andaluzas, o Juanma con Vox o Espadas con lo que represente Yolanda Díaz (o sea, Podemos, IU, Más País, Equo, Iniciativa por el Pueblo Andaluz y Alianza Verde)? ¿O abraza el salmo responsorial de las dos únicas coaliciones posibles pensando en las elecciones generales?

Ésas cuya fecha tiene el presidente en sus manos, y sólo en sus manos. Ésas que tiene dicho que serán a finales del año que viene. Y que igual que hoy lo tiene dicho mañana lo desdice y se queda en su paz, como siempre.

La alianza de Sánchez con Yolanda no sería suficiente

En rigor lo que están diciendo las encuestas es que una alianza del PP con Vox le daría el gobierno, en efecto, a Feijóo. Pero que, en el otro lado, una alianza de Sánchez con Yolanda no sería suficiente.

Olvida el presidente, porque le conviene olvidarlo, que su investidura requiere de otros socios: los que ya tuvo en 2019, el independentismo de Esquerra, el independentismo de Bildu y el independentismo aspiracional del PNV. El famoso bloque de la investidura por el que beben los vientos Yolanda Díaz y su mentor, el papa emérito de Podemos, Pablo Iglesias.

Si Juanma Moreno le debe su cargo a Vox (y a Ciudadanos), Sánchez debe el suyo a Podemos, al PNV, a Teruel Existe, a Oriol Junqueras -condenado por sedición e indultado por interés-, y a Arnaldo Otegi -condenado por colaboración con el terrorismo-.

Más riguroso, presidente, sería plantearlo así: o una coalición del PP y Vox, o una coalición del PSOE, Yolanda, Esquerra, Bildu, PNV, Errejón, el Bloque y Teruel existe.

Hay otras opciones: un gobierno en solitario de Sánchez o de Feijóo

Naturalmente hay otras opciones, como un gobierno en solitario de Sánchez, o en solitario de Feijóo, que no le deban la investidura ni a Abascal ni a Junqueras ni a Otegi. Pero esto hay que entender que es lo que el presidente considera implanteable. No porque lo sea, sino porque él así lo quiere.

El nuevo vicepresidente de Castilla y León es el que tiene verdaderos motivos hoy para celebrarlo

Fernández Mañueco, diminuto vencedor de sus elecciones gatillazo, agarrará hoy el sillón de presidente con intención de no soltarlo hasta dentro de cuatro años. Después de todo fue eso, conservar para sí el sillón, lo que alegó como motivo para disolver las Cortes y poner las urnas.

Él mantiene el suyo y sienta en el de vicepresidente al campeón de hípica al que Abascal reclutó como cartel de Vox. En realidad es el nuevo vicepresidente el que tiene verdaderos motivos hoy para celebrarlo. Pertenece a un partido alérgico al estado de las autonomías y desde hoy es el segundo al mando de una región autónoma. Cabalgando contradicciones, que diría Iglesias.

Mañueco, huérfano del nuevo líder nacional de su partido

Mañueco celebrará lo suyo huérfano del nuevo líder nacional de su partido, Feijñoo, y de su colega en vísperas de elecciones andaluzas, Juanma Moreno. La agenda, complicadísima agenda, les impide a ambos personarse, qué le vamos a hacer. No es Vox, es la agenda. Pero dice Feijóo que le hará una visita a Mañueco en cuanto pueda. En cuanto se lo permita la tiránica agenda.

Ni una palabra en contra de compartir gobierno con Vox, en público, pero un montón de palabras de la nueva cúpula del PP a la prensa contando lo incómodo que este pacto le resulta a Núñez Feijóo, en privado

Ni una palabra en contra de compartir gobierno con Vox, en público, pero un montón de palabras que hace llegar estos días la nueva cúpula del PP a la prensa contando lo incómodo que este pacto le resulta a Núñez Feijóo, en privado, se entiende.

Que se sepa que no me gusta aunque en público ni me guste ni me deje de gustar. Éste debe de ser el nuevo estilo de Génova.

Sin novedad en el frente patronal ni sindical

Alega Feijóo que es que él tiene hoy la romería de visitas de sindicalistas y dirigentes patronales con lo que está deseando comentar las recetas económicas para paliar el destrozo que la inflación le está haciendo a las economías familiares. Y empresariales.

Garamendi y Cuerva le van a decir a Feijóo que ole ole, que bajar impuestos es lo que hace falta, claro que sí. Álvarez y Sordo le dirán lo mismo que ayer dijo Sánchez, que bajar impuestos es dejar al Estado con menos recursos para ayudas sociales. Sin novedad en el frente ni patronal ni sindical.

Tu bajada de impuestos es un error, la mía es una bendición

Bueno, Sánchez lo que dijo ayer, en rigor, es que bajar impuestos como quiere Feijóo es causar un daño enorme al Estado de Bienestar, pero presumiendo, a la vez, él mismo de haber bajado ya los impuestos a los consumidores de electricidad.

Bajar el IRPF, no que se deterioran los servicios públicos. Bajar el IVA de la electricidad, eso sí, porque se ve que no se deterioran. Tu bajada es un error, la mía es una bendición. Así, todo.

Los recortes de la crisis financiera los hizo el líder que inspira sus alianzas: Rodríguez Zapatero

Los recortes de después de la crisis financiera. Hombre, no, presidente. Los recortes de la crisis financiera los hizo el líder que hoy inspira sus alianzas y su política exterior. Se llama Rodríguez Zapatero.

Rajoy no llegó después de la crisis financiera, llegó durante. De hecho, asumió el Gobierno cuando la sociedad española le dio la espalda al PSOE por la forma en que había gestionado esa crisis.

Debiera ser más comprensivo Sánchez con las promesas incumplidas de sus antecesores dado que el recordman mundial de incumplimiento de promesas políticas es, precisamente, él

Es verdad que lo primero que hizo Rajoy, traicionando su promesa, fue subir el IRPF. Pero debiera ser más comprensivo Sánchez con las promesas incumplidas de sus antecesores dado que el recordman mundial de incumplimiento de promesas políticas es, precisamente, él.

¿Por qué las crisis nos afectan siempre más y peor que a los demás?

No llegó a responder el presidente a la pregunta de Susanna: por qué en España tenemos más inflación que casi todos los demás países europeos. Claro que tampoco ha respondido nunca a otras preguntas.

Por qué tuvimos un desplome del PIB en 2020 muy superior al de los demás. Por qué las crisis nos afectan siempre más y peor que a los demás. Y por qué los precios llevan subiendo de manera imparable desde el verano mientras él se empeña en señalar como causa la guerra en Ucrania, que empezó en febrero.

Hubo, en la entrevista de ayer, más preguntas -y mejores- que respuestas.