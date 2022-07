Alfonso Rueda: "Llevo dos meses esperando a que Sánchez me reciba, conmigo ha decidido romper la tradición"

"Estoy más contento que hace dos meses", ha contado Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia desde que Alberto Núñez Feijóo dejó el puesto para ponerse al frente de la dirección nacional del Partido Popular.

Alfonso Rueda ha hablado en 'Más de uno' sobre lo que espera para la segunda mitad del año 'Xacobeo' en Galicia: "Estamos en cifras muy buenas, nos recuperamos más que la media de España. Estamos en cifras de 2019 en Galicia y vamos muy bien. Podríamos ir mejor sin la inflación, pero no nos podemos quejar".

Sobre Pedro Sánchez, Rueda ha subrayado que no ha recibido respuesta para recibirle en Moncloa, como sí ha hecho con cada nuevo presidente autonómico: "Conmigo ha decidido romper la tradición, llevo dos meses esperando, se lo pedí al día siguiente de tomar posesión y no he tenido noticia. No he tenido ningún retorno de Moncloa, van dos meses y por ejemplo he visto al rey Felipe VI tres veces en apenas dos meses. Lo malo es que hace esperar al presidente de la Xunta. No son formas, primero está el respeto institucional, y yo quiero hablar en nombre de Galicia".

El dirigente gallego también ha contado lo que planteará a Sánchez en el momento de su recepción en Moncloa: "Tenemos dos o tres prioridades. Una sería la sanidad y atención primaria, con más plazas MIR; otro el de los fondos 'next generation' y el tercero el de infraestructuras".

Además, sobre la transición tras el mandato de Feijóo, Rueda admite que vive en una "vorágine" de un proceso que ha sido "en todo momento ejemplar": "En febrero nadie se esperaba esto, de repente se produjo todo esto en el Partido Popular y ha sido un proceso ejemplar".