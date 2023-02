Adrián Barbón espera que se depuren responsabilidades en el 'caso Mediador': "La corrupción es algo que nos abochorna"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, responderá mañana en el pleno de sesión de control en el Parlamento autonómico a preguntas de la oposición relativas a numerosos temas, pero sobre los que destacará el escándalo de los trenes de Cercanías en Asturias y Cantabria, cuya entrega se retrasa hasta 2026.

Pone en valor el acuerdo con el ministerio de Transportes

Como militante y dirigente del Partido Socialista, Barbón reconoce su discrepancia con el Gobierno por este asunto: "mi lealtad primera es con Asturias".

Sin embargo, el presidente asturiano insiste en "poner en valor el acuerdo que hemos alcanzado" con el ministerio de Transportes, que incluye la gratuidad de los servicios de Cercanías hasta 2026 o la renovación total de la flota de trenes, entre otras medidas.

"El Gobierno tiene que recuperar la credibilidad con Asturias y Cantabria, y yo creo que la ministra se está esforzando en ello", dice.

Desconoce quiénes son los responsables del escándalo de los trenes

Sobre la polémica de las dimensiones de los trenes y los túneles, Barbón considera que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no estaba al corriente de la información, como tampoco considera responsable a la secretaria de Estado y antes presidenta de Adif, Pardo de Vera, de quien sólo tiene buenas palabras.

"A nosotros no nos han indicado quiénes eran los responsables, sólo exigíamos una cosa: que había que depurar responsabilidades", defiende el presidente de Asturias.

Retraso en la llegada del AVE

A esto, además, se le suma el retraso de la apertura del AVE que se iba a hacer en mayo, lo que se suma a las demoras previas que ya existían.

Según las últimas informaciones, "el AVE lleva 2 años de retraso en Asturias, entre otras razones, por las imposiciones que hacía Álvarez Cascos en la negociación de los Presupuestos General del Estado en tiempos de Mariano Rajoy", dice.

A pesar de ello, Barbón reconoce que los retrasos en los últimos meses también están relacionados con otros asuntos como la falta de suministros de materias primas o fallos en las pruebas de seguridad de los trenes.

Podemos evita asumir responsabilidades en la ley del 'sí es sí'

Adrián Barbón, como licenciado en Derecho, defiende que fue de los primeros presidentes en aserverar que "la ley del 'sí es sí' estaba cometiendo un error" y, por ello, insiste en que la norma debe ser reformada con urgencia.

En este sentido, critica que las ministras de la parte morada del Gobierno no sea capaz de asumir responsabilidades: "En Podemos no sólo no están por la labor de aceptar que tienen algún tipo de responsabilidad, sino que no están por la labor de reformar la ley".

El PSOE ha actuado de forma "clara y contundente" con el caso 'Tito Berni'

Sobre la trama de corrupción que salpica al exdiputado socialista Bernardo Fuentes -'Tito Berni'-, Barbón se muestra a favor de una investigación judicial que clarifique los hechos delictivos y depure responsabilidades.

La corrupción es algo que nos abochorna

El presidente asturiano asegura que no conoce de nada al 'Tito Berni', "en mi vida lo vi, lo vi ahora en los periódicos y ojalá no hubiera tenido que verlo", y defiende la "tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción".

En definitiva, considera que el PSOE "ha actuado con contundencia, la corrupción es algo que nos abochorna y debería ser así en todos los partidos". De haberse producido una trama similar en Asturias, Barbón asegura que su reacción "habría sido contundente" y critica la gravedad de la mediación, la trapichería y los negocios ilícitos.