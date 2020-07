El dilema: ¿Cómo podemos entretener a los niños sin darles el móvil?

Edu Galán y Sergio del Molino responden en Más de uno a las dudas éticas y morales de los oyentes.

con sergio del molino y edu galán

Una oyente se pregunta cómo puede entretener a los niños sin dejarles el móvil o la tablet. Edu Galán cree que hay que gestionarlo como una cartilla de racionamiento y aconseja que "si el niño quiere comer a deshoras, dile que sí, pero algo sano que no le guste, como espinacas. Mientras que Sergio del Molino apunta que lo mejor es "soltarles y que corran" para que "den la brasa" a los demás, así que puedes compincharte con el camarero para que te traiga la comida rápido.

Por otro lado, Rachel Green nos pregunta qué debe hacer si sus vacaciones no coinciden con las de Ross. Si se va sola o con sus amigos o se solidariza con él y se queda a su lado. Sergio dice que se puede ir con Mónica, siempre y cuando le aclare a Ross que no se están tomando un descanso. Y Edu Galán le recomienda que vaya a pasar las vacaciones con su familia.