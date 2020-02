Edu Galán y Sergio del Molino resuelven las dudas morales de los oyentes de Más de uno. En este caso, responden a la pregunta del actor Manolo Solo sobre si deben ser más comprensivos con los espectadores que están en el teatro y suena el teléfono, o debe hacer como Lola Herrera y abandonar el escenario.

CON EDU GALÁN Y SERGIO DEL MOLINO

Después de que Lola Herrera abandonase el escenario de Cinco horas con Mario ante el sonido insistente de un teléfono móvil, el actor Manolo Solo pregunta a nuestros expertos qué debe hacer, si continúa, como lleva haciendo hasta ahora justificando a los espectadores o, por el contrario, les llama la atención.

Edu Galán dice que "evidentemente tiene que parar la función y echar al espectador" y considera que "la única solución es hacer como Lola Herrera". Mientras que Sergio del Molino alaba su valentía y que dé un paso al frente a favor del público, porque "el público del teatro está muy castigado". Además, comenta que "la profesional lo que exige es tirar par adelante, como en los corrales de comedia del siglo XVII".

Por otro lado, otra oyente expone su problema: Un amigo suyo es dueño de un bar y está enfadado con ella, y como su grupo de amigos lo sabe, hacen la reserva de la cena anual en ese bar. Por lo que se pregunta si debe ir y confiar en la profesionalidad del dueño. Edu opina que claramente tiene que ir porque "no hay nada más profesional en este país que los dueños de los bares". Pero Sergio discrepa y aconseja que no vaya y que cambie de grupo de amigos.