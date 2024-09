El dilema de Jorge Freire: ¿Cómo le digo a un amigo que mis amigos no quieren quedar con él?

Tengo un amigo de la infancia que es, digámoslo así, muy especial. Habla muchísimo de cualquier tema y no tiene ni idea de ninguno. El problema es que siempre quiere quedar con mis amigos, pero ellos no quieren quedar con él. A veces habla de temas de los que algún amigo sabe mucho y entonces nos morimos todos de vergüenza. No entienden por qué seguimos manteniendo el contacto, pero es que yo lo conozco desde el jardín de infancia, conozco a sus padres y a sus hermanas, ¡conozco hasta a su abuela!

Podría no hacer nada, pero la situación me está afectando a mí, y al final voy a terminar perdiendo a mis amigos... ¿Cómo se lo digo sin herir sus sentimientos?