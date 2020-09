Canciones con historia: 'When All Is Said And Done', el tema de ABBA que habla de una ruptura

Sara Iturbide nos habla en Canciones con historia de Más de uno de la canción 'When All Is Said And Done', la canción de ABBA que habla de una ruptura.

En esta semana que decimos adiós al verano y damos la bienvenida al otoño, Sara Iturbide nos habla de la canción 'When All Is Said And Done', que trata más o menos de eso, y lo hacemos de la mano de ABBA.

Entre 1979 y 1981 los dos matrimonios que conformaban ABBA terminaron divorciándose. De hecho la segunda separación trajo consigo además la disolución del grupo. Uno de sus miembros, Björn, escribió la letra de este tema inspirado en el reciente divorcio de Benny y Frida, que había ocurrido hacía menos de un mes. Así que a esta canción la llamó 'When All Is Said And Done': Cuando todo está dicho y hecho.

Esta canción habla de esa ruptura de una forma amable, dándose las gracias mutuamente por los momentos vividos y deseándose lo mejor. Una ruptura que se vincula, en la letra con un verano que se acaba, unas nubes oscuras en el cielo y la llegada del otoño.