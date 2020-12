Canciones con historia: 'Brighton Beach', el tema de Rod Stewart en el que habla de la hija que tuvo con 18 años

Sara Iturbide nos habla en canciones con historia de Más de uno del cantante Rod Stewart, que en 2013 sacó este tema llamado 'Brighton Beach' que trata sobre su primer amor y sobre Sarah, la hija que tuvo con 18 años, y que acabaron dando en adopción.

Él era muy joven y no quería hacerse cargo de la niña, y la madre no tenía medios para poder cuidarla. El cantante, que después de aquello ha tenido 8 hijos, comenzó a tener relación con Sarah cuando ella cumplió los 18 años y desde entonces no han perdido el contacto. Por eso decidió dedicarle esta canción.