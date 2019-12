Tertulia de médicos: ¿Es bueno para la salud seguir una sesión constitutiva del Congreso?

No es aburrido ser doctor en el Congreso. "Pasan bastantes cosas en el Congreso, hay mucha gente, no sólo los diputados". ¿Quiénes tienen más achaques: los diputados, los periodistas, los funcionarios…? "Los políticos se renuevan, los periodistas en cambio no", dice entre bromas Pedro Górgolas. Mantiene una estricta confidencialidad respecto a los pacientes que atiende en el Congreso.

El gabinete médico del Congreso está formado por tres doctores: dos médicos en turno de mañana y uno de tarde; y tres enfermeras, dos en turno de mañana y una de tarde. En su día, en el Congreso incluso hubo un equipo radiológico, "pero el apartado de rayos era inviable mantenerlo".

Entre los diputados, hay médicos, como por ejemplo Agustín Zamarrón o Ana Pastor. "Nos viene bien, porque la primera atención médica la hacen ellos", asegura Górgolas. Pedro Górgolas asegura que la relación que mantiene con los diputados es la habitual entre paciente y doctor: "El aura de personalidad desaparece cuando entran a la consulta".