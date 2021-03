Mujeres con Historia: Lola Montez, la falsa bailarina española que conquistó a un rey

Ella era bella, pero no mucho más que otras bailarinas o actrices. En cambio tenía un desparpajo y una picardía que les dejaba hipnotizados. Su número triunfó por medio mundo conquistando el corazón de muchos hombres mientras levantaba el odio de sus mujeres. Si no que se lo pregunten a Teresa de Sajonia, la reina consorte de Luis I de Baviera, quien, no solo cayó rendido a sus pies, sino que le ofreció su corazón y terminó abdicando por su culpa después de otorgarle el título de condesa de Landsfeld.

Silvia Casasola nos cuenta que la irlandesa Elizabeth Gilbert se hizo pasar por bailarina exótica española, vivió intensamente, se casó tres veces, tuvo numerosos amantes, entre ellos Alejandro Dumas padre o el compositor Frank Litz, convirtiéndose en una femme fatal a la par que cortesana recibiendo grandes sumas de dinero o regalos a cambio de sus especiales favores.

Esta gran amazona que fumaba terminó sus días buscando oro en Norteamérica mientras seguía actuando con su número estrella: 'La danza de la tarántula'. Además dio conferencias sobre la justicia histórica y el intelecto de las mujeres y escribió un libro titulado 'Las artes de la belleza', donde ofrecía consejos de belleza siendo el primer libro de la historia en este género.