Luján Comas: "La muerte no existe"

"La muerte no existe", esto es lo que dice la Doctora Luján Comas , una idea que estudia, documenta y argumenta a lo largo de su carrera. Antes de dedicarse a esto, estuvo 32 años trabajando como médica adjunta y esto despertó su curiosidad por temas relacionados con la muerte.

La Doctora Luján Comas afirma que "solo existe la vida, la muerta es el fin del cuerpo biológico porque es materia pero la energía que sustenta ese cuerpo no", a estas conclusiones ha llegado mediante estudios con los que argumenta su pensamiento de que la muerte no existe ya que muere la materia pero no el espíritu, la energía.

"Somos una cantidad de órganos y glándulas la diferencia entre uno de estos muerto o uno vivo es solo la energía" nos cuenta Comas, por ello, "la energía no muere solo se transforma y esa energía sigue existiendo".

Las investigaciones de la Doctora comenzaron cuando trabajaba como anestesista y se planteó. "La gente que ha sido reanimada, ¿dónde estaba?".

Con esta pregunta empezaron sus inquietudes por conocer mejor lo que significaba en realidad para ella la muerte.