Rafa Latorre, sobre las palabras de Puente en el Senado: "El ministro ha basculado entre el triunfalismo y la excusa"

A su llegada al Senado le recibieron los gritos de dimisión, dimisión proferidos desde la bancada del Partido Popular.

Desde la bancada socialista contestaron coreando La Dana, la Dana, convirtiendo el inicio de la sesión en una algarabía poco constructiva. Peor que ese espectáculo fue la imagen que ofreció la bancada azul del Gobierno. Porque cuando Óscar Puente se sentó en su escaño, se vio que no le acompañaba nadie del Gobierno. Nadie. Y esa soledad ha sido muy ilustrativa, incluso más estridente que los gritos proferidos por la oposición.

El senador Antonio Silván exigía dimisión y disculpas.

Las críticas del PP han sido duras pero tampoco han sido tan hirientes como la petición de dimisión que traía el senador de Junts Eduard Pujol para que Puente pague por el caos cotidiano de las Rodalíes.

El ministro de Transportes ha descartado que vaya a dimitir. Ni hablar de dimisión. Ni por las contradicciones de su versión sobre la causa del accidente de Adamuz, ni por tratar de desmentir informaciones veraces ni por haber sido corregido por el presidente de la CIAF, la comisión encargada de esclarecer las causas del siniestro, ni tampoco por el desastre en el que está sumido el servicio de Rodalíes en Cataluña.

El ministro ha basculado entre el triunfalismo y la excusa. Dice que no se puede hacer una gestión mejor de la tragedia.

En realidad no se le achaca tanto lo que ocurrió después del accidente como lo que ocurrió antes. Qué fallos o negligencias pudieron conducir a una catástrofe con 46 muertos. Pero también se le reprocha al ministro que sus explicaciones fueran algo peor que incompletas falaces.

Tanto que ha sido rectificado por el propio presidente de la CIAF, cuya misión no es salvar la cara con un relato político sino investigar la verdad de los hechos y las causas que desencadenaron la catástrofe. Ante esto Óscar Puente ofrece una excusa, más que una disculpa.

Por supuesto no podía faltar la alusión al dimitido Carlos Mazón y al Ventorro y a la gestión de la Dana.

Dice Puente que él no tendrá ningún reparo en acudir al homenaje de Estado y mirará a los ojos de los familiares de las víctimas. Tendría que añadir, si se celebra. Hoy tanto él como, sobre todo, el presidente del Gobierno podían haberles rendido tributo en Huelva pero no han querido someterse a semejante trance.

Ni uno, ni otro, Sánchez no va a comparecer hasta el 11 de febrero en el Congreso para dar explicaciones y lo hará en un pleno ómnibus sobre política internacional, otras cosas y los trenes. Algo que se ha encargado de recordar hoy Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público de Antena 3.

El funeral en Huelva para las víctimas del accidente de Adamuz

Como les decía hay dos ceremonias religiosas donde hoy se rinde tributo a las víctimas del accidente. Fueron sus familiares los que forzaron al gobierno a suspender el Homenaje de Estado que se ha dispuesto.

Huelva es la capital del dolor de este accidente a pesar que tuviera lugar en Adamuz (Córdoba). A Huelva se dirigía el tren Alvia que descarriló y se fue por el terraplén provocando el mayor número de muertes y Huelva está conmocionada por la acumulación de historias trágicas de esta catástrofe.

Allí han acudido los Reyes para acompañar a los familiares de los fallecidos. Ni el ministro Puente ni el presidente del Gobierno Pedro Sánchez han querido estar en la ceremonia y el Gobierno ha estado representando por la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro de Agricultura Luis Planas. La ceremonia ya ha terminado y los Reyes han compartido uno momentos muy emotivos con las víctimas.