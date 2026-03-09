Rafa Latorre, y la diferencia de Von der Leyen con Sánchez: "Se alinea con Estados Unidos e Israel y ni una lágrima por el régimen"

Desde 1979 en que triunfó la Revolución islámica, Irán solo ha tenido dos líderes supremos. El ayatolá Jomeini y el ayatolá Jamenei. Ya hay un tercero y por razones evidente no le auguran una vida tan longeva como a sus predecesores.

En tiempos de la guerra fría se decía aquello de los kremlinólogos que eran aquellos expertos que hablaban de las decisiones soviéticas como si fueran testigos de las reuniones de su politburó.

Hoy hay iranólogos, que son los interpretan los gestos de un régimen hermético y opaco. La verdad es que la decisión de quién sucedería a Ali Jamenei no entraña demasiado misterio pero los iranólogos sí aseguran que algo dice sobre las dudas del régimen el tiempo que han tardado en anunciarla los 88 clérigos que forman la llamada Asamblea de Expertos.

El mensaje es unívoco y cualquiera puede entenderlo, han elegido a Moqtaba Jamenei, que es el hijo del finado Ali Jamenei, en un desafío claro a Estados Unidos, para decirle a Donald Trump que la Revolución no se rinde y que tampoco negocia, porque de todos los posibles sucesores de Jamenei han elegido al único al que Donald Trump señaló como inaceptable, que es Jamenei.

El mensaje es claro, en lugar de Jamenei han elegido a Jamenei, o sea que pretenden que todo siga igual en Irán.

El cambio de Von Der Leyen sobre Irán

Hay otra que ha salido de la ambigüedad y es la presidenta de la Comisión Europea, que hasta ahora había mantenido una ambiguedad gélida sobre la guerra de Irán.

Hay otra que ha salido de la ambigüedad y es la presidenta de la Comisión Europea, que hasta ahora había mantenido una ambiguedad gélida sobre la guerra de Irán. Hay un tipo de lenguaje diplomático que solo sirve para no decir, para llenar el aire de fonemas sin significado.

Es la jerga del deeply concerned. Pues es lo que lleva chapurreando hasta hoy la Comisión Europeo. Hoy en cambio Úrsula Von der Leyen se ha expresado en término bastante inteligibles.

Miren que se presumía buena la relación entre la conservadora Úrsula y el socialista Pedro. Pues en esto Úrsula está más cerca de Friedrich. El alemán, Mertz. O sea que distingue entre una guerra legal y una guerra justa.

Se alinea claramente con Estados Unidos e Israel y asegura que no va a derramar ni una sola lágrima por el sanguinario régimen de los ayatolás.

Están las palabras de Úrsula Von der leyen y luego hay decisiones que son aún más elocuentes. La de Emmanuele Macron, por ejemplo, que ha hecho una visita muy significativa a Chipre, que es un país de la Unión Europea que por su cercanía está sufriendo como ninguno las amenazas de una extensión del conflicto.

Desde allí Emmanuel Macron ha anunciado una mayor implicación en la defensa de sus aliados y para tratar de aliviar la asfixia de la economía mundial. Francia prepara una operación militar para reabrir el comercio marítimo a través del estrecho de Ormuz. El dirigente galo ha descrito esta iniciativa como "pacífica" y "puramente defensiva".

Les decíamos desde que Sánchez pronunció las cuatro palabras que conforman el argumento más simplón que se ha expresado desde que Ali Jomenei fuera enviado junto a las huríes, que es eso que no significa nada de No a la guerra, que España no va a poder permanecer ajena a la guerra porque ya ha implicado a Europa y a la OTAN.

Hoy ha vuelto a ser atacado un país de la Alianza Atlántica: El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este lunes de que sistemas de defensa antiaérea de la OTAN han "neutralizado" en su espacio aéreo un misil balístico “lanzado desde Irán”. Es la segunda vez en una semana que los sistemas de los Aliados intervienen para proteger el espacio aéreo turco.

Efectos en la subida del petróleo

Y en cuanto a la economía… El precio del barril de petróleo ha superado hoy los 120 dólares el barril, que es algo que no ocurría desde el fin de la pandemia. Esto aboca a una espiral inflacionista. Es decir, a una subida de precios. Porque si sube el petróleo y el gas, sube todo.

Por cierto que hoy el PP ha propuesto algo, que por lo menos mientras los ciudadanos sufren los rigores de la crisis, el Estado no se forre. Porque si suben los precios del petróleo, también lo hace la recaudación por la vía de los impuestos a la energía.

Hace cuánto no se deflacta el IRPF en España. 11 años. Y vivimos una espiral inflacionaria con la guerra de Ucrania como no se recordaba. Es decir que todo el esfuerzo lo han soportado los ciudadanos mientras que el Estado se ha llenado las arcas para seguir haciendo políticas expansivas que son las que más lucen electoralmente.

En ese sentido está bien que alguien pretende aliviar al ciudadano del esfuerzo fiscal. Así que el PP ha propuesto, entre otras iniciativas, revalorizar los sueldos con la bajada del IRPF, bajar al 10% el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica. Esto lo anunciaba el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo.