"La culpa no es de las renovables": Ramón Roca apunta en La Brújula a la falta de potencia síncrona como clave del apagón

Un año después del gran apagón que dejó a España sin suministro, la conversación vuelve sobre el origen del fallo y sobre las consecuencias regulatorias y políticas que siguieron al cero eléctrico. En la entrevista en La Brújula, Roca defendió que ya desde las primeras horas veía una causa clara: faltaba potencia síncrona y sobraba descompensación en el mix, una combinación que hacía al sistema menos estable.

La causa del apagón

Roca insistió en que el problema no fue simplemente la presencia de renovables, sino el peso de una generación asíncrona difícil de gestionar cuando el sistema necesita estabilidad. Según explicó, esa carencia de ciclos combinados, nuclear e hidroeléctrica habría dejado al sistema en una situación vulnerable.

El director de El Periódico de la Energía recordó además que hubo señales previas de inestabilidad y que ya entonces se intuía que el sistema no estaba preparado para operar con tanta generación que entra y sale con rapidez. A su juicio, los informes posteriores del Gobierno y de expertos europeos acabaron confirmando esa lectura al señalar la falta de potencia síncrona en el momento crítico.

La operación reforzada

Roca explicó que, tras el apagón, no hubo tanto un cambio del mix como un cambio en la operación del sistema, con una llamada mayor a ciclos combinados y potencia síncrona para reforzar la red. Aseguró que esa estrategia está encareciendo la factura eléctrica porque obliga a acudir a mercados de ajuste y puede prolongarse durante bastante tiempo.

CNMC y responsabilidades

Sobre los expedientes de la CNMC, consideró extraña la decisión de revisar un periodo de dos años para repartir responsabilidades, porque eso no ayuda a esclarecer qué ocurrió exactamente el día del apagón. También señaló que muchas de esas sanciones parecen desligadas del incidente principal y criticó que el movimiento llegue ahora, justo cuando el regulador cambia de presidencia.

Almaraz, en el aire

En el tramo final, Roca habló del futuro de Almaraz y dijo que hay distintas teorías, aunque ve posible que se pida una prórroga hasta 2030. Añadió que el Gobierno podría retrasar la decisión y que no sería raro que el cierre se produjera durante unos meses antes de un eventual giro político.