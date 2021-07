El Norte de Lucas: "Tampoco con Cuba el Gobierno se sale del guion"

Juan Ramón Lucas arranca La Brújula con un análisis sobre la reacción del Gobierno ante la crisis en Cuba. "Le ha estallado en las manos y no sabe reaccionar", señala. El país latinoamericano ha cortado internet para evitar las comunicaciones con el exterior. Aquellos que sí han podido sortear las barreras digitales, como la opositora Carolina Darrero, que ha hablado hoy en Más de Uno, destaca que los jóvenes solo piden pluralidad social, derechos civiles y democracia.

Podemos, uno de los partidos gobernantes, no reconoce a Cuba como una dictadura. "No es una dictadura pero no se permiten manifestaciones, se detiene a la gente que protesta, no celebra elecciones...", apunta Lucas.

Por su parte, el PSOE no es explícito sobre si Cuba es una dictadura y consideran que "España es una democracia plena y esa es la posición del Gobierno". Una respuesta muy imprecisa, por lo que seguimos sin saber qué piensa el Ejecutivo.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, se ha mostrado muy alegre al anunciar que la vacunación va muy bien, lo que es cierto, pero también se ha alcanzado hoy una IA de más de 300 por cada 100.000 habitantes. "Esto se nota en los hospitales de algunas autonomías como Cataluña", afirma Lucas.

Mientras, otra ministra muy satisfecha, "y en este caso con razón", es Nadia Calviño, ya que la UE da luz verde al Plan de Recuperación de España.