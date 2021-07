El Norte de Lucas: Los cuchillos dialécticos que han volado en las tomas de posesión del nuevo Gobierno

Nuevo Gobierno e incidencia Covid en ascenso. Dos noticias que hoy traen sorpresa. Lo de la Covid porque ya empieza a subir la presión en los hospitales. La incidencia está en 368 y Fernando Simón ha pronosticado que en breve pasará de 400.

La sorpresa del nuevo Gobierno es la cantidad de guiños que se han lanzado en la toma de posesión. Han volado los cuchillos dialécticos. Ábalos le ha dicho a su sucesora que lo tendrá menos complicado. A González Laya frustrada por lo que queda por hacer. A Iceta, desplazado a Cultura y Deporte doliéndose por el cambio. Y el nuevo minitro Bolaños, confesando que no quería ser ministro. Y el ex ministro Campo que se comió los indultos no ha podido decir ni 'mú'.

La nueva portavoz del Gobierno es Isabel Rodríguez que llevara también la cartera de Política Territorial. Ha mostrado gratitud por su nuevo cargo, "echaremos de menos a María Jesús Montero, acostúmbrese a esta nueva voz", asegura Lucas.

Pedro Sánchez ha respetado la parte de Podemos en el Gobierno, "supongo que para que le dejen de poner piedras como hacía Iglesias", reflexiona Lucas. Eso sí, Yolanda Díaz ha confirmado que no descarta cambios en ese lado del Gobierno. Sin embargo, esto refleja, asegura Lucas, que tenemos dos gobiernos en uno.

Y a vueltas con la crisis de Cuba. El español en el Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha pedido ha CUba que respete a los manifestantes que han salido a la calle.