El Norte de Lucas: "Seguimos como si la Covid respetara las competencias de frontera"

Durante semanas, meses sonaron a esta hora (20:00) los aplausos a los sanitarios. Hoy Juan Ramón Lucas comparte la memoria de estos sanitarios. María Díaz, médico, ha sido la primera en hablar en el homenaje a las víctimas con el foco en los sanitarios. El Rey Felipe VI ha incidido en su discurso en la unidad.

Pero nos enfrentamos de nuevo a un caos de normativas y decisiones de cada Gobierno autonómico, como si el covid respetara las competencias de fronteras. Hoy hemos pasado los 500 casos de incidencia. El INE hoy ha manifestado que hay el doble de personas en carencias en España que antes de la pandemia. Esto no va de decisiones de cada uno, va de acciones coordinadas, y verdadera gobernanza que ahora faltan. La Agencia Europea del Medicamento ha advertido que hay que acelerar lo máximo posible la vacunación ante el aumento de contagios que está viviendo el continente. Nos enfrentamos a un verano sin ley en el que cada autonomía tomará sus decisones.

El Gobierno y su reacción a la decisión del Constitucional

Las comunidades se quejan de la inseguridad jurídica que no les permite tomar medidas para frenar los contagios. Tras la decisión del Constitucional no vale el estado de alarma para tomar medidas como los confinamientos o restricciones. Quizá tenga razón Pablo Casado, en eso de que hay que sentarse ya para crear una ley de pandemias.

El Gobierno ha contestado con desprecio al fallo del Constitucional. "Elucubraciones doctrinales", ha asegurado la ministra Margarita Robles. "Me da pena que una ministra asegure semejante barbaridad", asegura Enrique López del PP, que añade que esto "es una cuestión de derecho y no de derechas e izquierdas. Edmundo Bal no entiende tampoco esas declaraciones de Margarita Robles y añade que "esta decisión nos da seguridad de cara al futuro para saber lo que hay que hacer".