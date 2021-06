El Norte de Lucas: Unos indultos que dejan vendido al Poder Judicial

Sin novedad en el ánimo con el que e independentismo ha acogido los indultos. Pere Aragonés se verá en breve con Pedro Sánchez. "El paso de hoy ayuda al entendimiento" ha asegurado Aragonés que ha dicho otra frase llamativa, "el indulto demuestra que la condena fue injusta". Hoy con los indultos el poder judicial es más débil, asegura Lucas. Y más aún con la afirmación del titular de Justicia, Juan Carlos Campo, "fue muy grave y pagaron por ello" ¿Cómo que pagaron por ello? Se pregunta Lucas.

"El Gobierno ha tomado esta decisión porque es la mejor para España, Cataluña y el espíritu de concordia", ha manifestado Pedro Sánchez. Un paso adelante, según la oposición un paso adelante para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Pablo Casado lo ha calificado con Alsina como una cesión de soberanía. Tampoco el Gobierno las tiene todas consigo, "¿Son garantía de éxito? Evidentemente no. Cada uno responde de lo suyo y la respuesta de los independentistas cabrá preguntárselo a ellos", ha asegurado la portavoz del Gobierno María Jesús Montero.

No es este un Gobierno que se caracterice por el rigor de sus compromisos, "no hace falta que cuente más", dice Lucas. En breve se abrirá la mesa de diálogo.

No lo harán...

El número dos de Aragonés ha asegurado que si la mesa fracasa, si el estado no se mueve un milímetro, pasados estos dos años no descartan ninguna posibilidad para ejercer lo que significó el 1 de octubre. No lo harán, reflexiona Lucas. Porque el estado de Derecho ha sido firme, porque han demostrado no tener coraje para arriesgar su patrimonio y su libertad después de lo sucedido con los cabecillas del procés. No lo hará, salvo que el Gobierno haga desaparecer el delito de sedición y aquí no pase nada si alguien tiene intención de repetir.