El Norte de Lucas: "En España no hay comunistas en la cárcel, a no ser que hayan cometido un delito"

Juan Ramón Lucas comienza su Norte en La Brújula con una reflexión sobre la negociación entre PP y Psoe. Dice el Gobierno que es él y no el PSOE el que negocia los cambios en los órganos como el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o RTVE. "Es interesante como cada vez pierden más claramente el pudor. Se quitan la máscara porque no saben que tenían que llevarla".

Escuchamos la declaración de José Luis Ábalos: "Quién está llevando la interlocución con el Partido Popular para la renovación del Consejo del Poder Judicial la hace un ministro del PSOE". Negocia el Gobierno, y acuerda el Gobierno. La ley en cambio dice que debe ser acuerdos del Parlamento. "Del Parlamento, repito. Y no del Gobierno", dice Lucas.

Existe una élite política que cree que su poder es absoluto y cuando no lo tiene se queja. La política además de ética debería de ser estética. Su idea de la gestión política está más conectada con el poder particular que con el servicio público.

Una semana después habla Echenique

Echenique ha expresado una duda muy fácil de aclarar. "Si Sánchez y todo su Gobierno ha salido ha decir que condenaban la violencia es porque ustedes, Señor Echenique han cargado la mochila de los que la ejercían" La reiteración de lo obvio. El Gobierno catalán tampoco es que haya sido un dechado de apoyo a sus policías. Desde la CUP dicen que la actuación policial ha tenido una actitud muy clara de incitar a la violencia. "Este es el percal, que tiren adoquines y saqueen tiendas y resulta que el violento eres tú".

Hasél y sus privilegios en la cárcel

Sin liderazgo no vamos a salir de la desolación en la que nos está sumiendo la pandemia, lo ha dicho Felipe González. Pero "tenemos lo que tenemos" y para muestra un botón. Pablo Hasél ha exigido una celda mayor y varios privilegios, así lo ha confirmado su abogado Alejandra Matamoros. "Iletrada Matamoros en este país no hay comunistas en la cárcel a no ser que hayan cometido un delito. No lo es ser comunista. Los que son solo comunistas, están en el Gobierno", finaliza Lucas.