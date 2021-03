El Norte de Lucas: Del desencuentro entre prensa y Gobierno

Se supone que hoy atenderíamos a la operación salida de Semana Santa pero "la única operación salida reseñable es la de Pablo Iglesias, con misterios, entregadas saetas y profesión de fe", comienza el director de La Brújula

España recupera el nivel de riesgo alto al superar la incidencia de 150. "Les pido encarecidamente que se cuiden estos días, si se cuidan, nos cuidan a todos", dice la responsable de salud de Castilla y León, Verónica Casado. El Consejo Interterritorial ha matizado el uso de las mascarillas obligatorio. En Canarias y Baleares no se va a exigir en sus playas, al menos en Semana Santa. Además, en Marruecos 3000 españoles se han quedado atrapados por la cancelación de vuelos con destino España por parte de Marruecos. Un ferry va a poder repatriar a parte de ellos pero muchos siguen sin solución.

La salida de Pablo Iglesias y la libertad de prensa

"Elogios, admiración, devoción a Pablo Iglesias, quizá un pelín almibarada para reducir los ecos de las dudas de su marcha", asegura Lucas, algo que Iglesias ha agradecido. Es uno de los políticos señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aparece como uno de los autores a los ataques a la libertad de prensa en España. Y repasa Lucas, lo que dice el informe. El 1 de marzo, Pablo Iglesias aseguró que la prensa crítica con el Gobierno había ofendido la dignidad del periodismo, también en marzo, sigue el informe, amenazó con enviar a un periodista a prisión por publicar información comprometida sobre su partido. También destacan comentarios de Iglesias y Echenique que provocaron las condenas de la Asociación de Periodistas de España, habla de las preguntas filtradas y señala a Vox por atacar a periodistas críticos.

La ministra de Exteriores, González Laya, ha señalado en Más de Uno que el informe deja claro en la primera página que España es un país con libertades, "pero hay más páginas", dice Lucas. Segunda reacción, la vicepresidenta Carmen Calvo: "Que precisamente la administración Trump venga a decir nada a un país como el nuestro", pero la fuente de información son las Asociaciones de la prensa de España"que muy trumpistas no son", remata Lucas. A las quiebras mencionadas se añade las conferencias sin preguntas, los vídeos a modo de comunicado, ataques a periodistas, "son quiebras muy serias del derecho a la información que se dan en España, un derecho que no es nuestro (periodistas) ni es del Gobierno", finaliza Lucas.