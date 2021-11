Cambios de orientación y relato. Tras el acuerdo consigo mismo empieza un tiempo nuevo para el Gobierno en esto del diálogo social. No sabemos si en contenido, pero en la forma seguro. Calviño anuncia una nueva propuesta para la próxima reunión de diálogo social. Viene después de que ayer el Gobierno se apeara del irrenunciable tope del 15 por ciento de contratos temporales en las empresas y tras las palabras de Yolanda Díaz de que derogar como tal no se puede. Cambio en el relato, pragmatismo y vuelta a la prudencia y discreción. Se recupera la conexión con los empresarios.

Gabriel Rufián ha dejado claro al Gobierno que su apoyo a los presupuestos no es un compromiso de boda, ni siquiera un noviazgo. Y en el aire compromisos como ha recordado Bildu. Exige la derogación de la reforma laboral. Tanto insisten que la ministra Montero ha asegurado en el Congreso que no es necesario que todo el que sube al estrado del Congreso asegure que el apoyo a los presupuestos no es un cheque en blanco.

El miedo de los apagones se extiende por Europa. Hoy la presidenta de Red Eléctrica ha asegurado en Espejo Público que en España es impensable que suceda. Y otra preocupación en Europa, crece la incidencia especialmente en países como Reino Unido o Alemania. España vuelve al riesgo medio.