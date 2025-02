El monólogo de las ocho: "Todo indica que Zelenski quedará a los pies de los tanques rusos"

Hoy Donald Trump ha hablado con Vladimir Putin y han acordado una visita recíproca. Trump cree que ha llegado el momento de ocuparse de Ucrania y todo indica que Zelensky quedará, no a los pies de los caballos, a los pies de los tanques rusos. Porque Trump ha desvelado cuáles son sus planes a través del jefe del Pentágono y ya sabemos por tanto que considera inviable que Ucrania conserve Crimea e imposible que ingrese en la OTAN. Este es el punto de partida de la negociación y eso ya ha recibido severas críticas en Estados Unidos porque si entrega esas dos bazas antes siquiera de sentarse a negociar la paz, qué le queda a Zelensky.

Aun quedaría por discutir el dominio de los territorios conquistados por Rusia desde la invasión. Hay dos regiones, Lugansk y Donetsk, en el Donbass que Putin se ha adjudicado mediante referéndum y votación parlamentaria. Él las considera suyas. Los términos de la negociación son los de una rendición, porque supondría que Ucrania tendría que renunciar a dos cuestiones esenciales que de su soberanía: la integridad territorial y la posibilidad de establecer alianzas en el exterior.

Ha comenzado el periodo de sesiones en el Congreso. Ustedes habrán tenido unas vacaciones de Navidad más cortas que la de sus señorías los parlamentarios. Ha comenzado con un hecho insólito esta legislatura, que es una mayoría abrumadora para aprobar un decreto del Gobierno. El minibus, versión reducida del ómnibus, ha pasado el examen del Congreso con un apoyo muy holgado que no ha ahorrado la bronca. El PP finalmente ha votado sí, después de que el Gobierno tuviera que humillarse ante el prófugo de Waterloo y concederle la tramitación de la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza. Ahora bien, el Partido Popular también ha tenido que tragar, el palacete del PNV y otras medidas con las que no está de acuerdo, para que luego no le recuerden que se ha opuesto a la revalorización de las pensiones o a las ayudas de la DANA.

Esto lo explicaba el diputado Jaime de Olano después de que se lo recordara el ministro Félix Bolaños.

Pero el minibús ya era un asunto discutido y zanjado. Lo que ahora provoca enfrentamiento y amargos reproches es la tributación del Salario Mínimo Interprofesional.

Pero si la discusión solo fuera entre el gobierno y la oposición… Es la coalición de gobierno la que ha entrado en una guerra civil por esto. Y quien se ha quedado solo, sin más apoyo que su minoritario grupo parlamentario, es el PSOE.

Luego es verdad que hay muchos expertos que dicen que no tiene mucho sentido elevar el mínimo exento, sino que hay otras formas de aliviar la carga de los que menos cobran. Pero la medida es per se impopular, porque si después de subir 50 euritos el salario Hacienda se lleva veintipico, la frustración de quien recibe la nómina es inevitable. La frustración o la indignación, porque lo cierto es que uno de los males de este país es que se nos quiere convencer de que cuanta más gente cobra el salario mínimo, mejor. Cuando es un fracaso, porque entre otras cosas la renta mediana de los españoles es miserable. Hay que recordarlo una y mil veces. No es tan grave la carestía de la vivienda como la misérrima renta de los españoles.

En cualquier caso… a Sánchez le han preguntado en los pasillos del Congreso por el enfrentamiento de sus ministras.

Una respuesta muy rotunda la que le ha dado a María Llapart de la Sexta. Muy poco creíble también. Hoy cuenta El Mundo que Yolanda Díaz conocía antes del Consejo de Ministros que el SMI tributaría, porque así lo indica el trabajo de los expertos de su ministerio, lo que demostraría que efectivamente estamos ante un intento desesperado de recuperar corpulencia política.

Nadie quiere arrastrar la mala fama por querer cobrarle el impuesto de la renta a los del salario mínimo, así que ahora mismo el PSOE está solo en su idea de cobrarle el IRPF a los que cobren el salario mínimo. Solo en el Congreso de los Diputados. Tanto que podría prosperar cualquiera de las iniciativas encaminadas a elevar el mínimo exento de la declaración de la renta. ¿Incluida la del PP? Pues igual nos llevamos la sorpresa de ver a ERC aprobando una iniciativa de los populares. Es lo que tiene esta forma tan temerario de conducirse desde el Gobierno cuando eres una fuerza tan minoritaria en el Congreso. Es que si uno atiende a los portavoces socialistas y a las tertulias de TVE pareciera que pertenecen a una fuerza de mayoría arrolladora en la Cámara y no es así. Ni siquiera son el mayor grupo parlamentario.

Fíjense lo ocurrido con la proposición no de ley para evitar elcierre de las nucleares que aún funcionan en España. Las dos formaciones del independentismo catalán, tanto Junts como ERC, se han abstenido en la proposición no de ley del PP para alargar la vida de los reactores y permiten su aprobación.

Esto le ha valido la reprimenda de los ecologistas a Gabriel Rufián.

Así está el debate, aunque aún cabe un poco más de delirio, porque uno de los momentos más embarazosos para un español es escuchar desde la tribuna a Mertxe Aizpurúa de Bildu dándole lecciones de democracia.

Mertxe Aizpurúa hablando de antipolítica. Esta mujer que fue condenada por enaltecimiento del terrorismo y que alentaba a los asesinos desde sus periódicos. De un partido Bildu, que acaba de reelegir a un condenado por secuestro, Arnaldo Otegi como líder….

En la jornada de hoy en el Parlamento ha habido tiempo también para ocuparse de lo verdaderamente importante en este momento, que es la mutación del sistema a causa de la usurpación de funciones del Tribunal Constitucional, un órgano político que se ha situado como un anulador del sistema judicial.

La popular Cayetana Álvarez de Toledo le pregunta a Félix Bolaños en la sesión de control, pero en realidad se dirigía a los magistrado del Constitucional de Pumpido.