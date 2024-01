El monólogo de las ocho: "Sánchez se ha garantizado la investidura dilapidando el Estado y concediendo impunidad"

Era la elegancia personificada, en el campo, la autoridad, el orden… Así le llamaban el Kaiser y ha fallecido a los 78 años, Franz Beckenbauer. Un jugador de leyenda que prolongó su influencia sobre el mundo del fútbol como seleccionador de la Alemania campeona del mundo en 1990 y como presidente del Bayern de Munich. Dos balones de Oro. Si usted sabe de fútbol y yo le digo piense usted en un líbero. Pues imagina a Franz Beckenbauer, porque él consiguió adueñarse de tal manera de una posición en el campo, la del Líbero. En paz descanse una de las grandes leyendas del fútbol Franz Beckenbauer.

Hoy también tenemos que lamentar otra muerte, a la misma edad. Del director de cine y de teatro Ventura Pons. Uno de los más prestigiosos de la escena catalana. Medalla de Oro de las Bellas Artes y la Cruz de Sant Jordi.

Hay unas palabras muy premonitorias, pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que hoy estarán resonando en la cabeza del presidente del gobierno. Ese día ha llegado muy pronto. Prontísimo. Esta tarde Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha llamado a Cuca Gamarra para pedirle el apoyo del PP a los decretos anticrisis. Porque sus socios les han dejado tirados. Los de Puigdemont, Junts per Cat, dicen que Pedro Sánchez tiene que retirar los decretos y volverlos a presentar después de haberlos negociado con ellos. Es una forma de demostrar que tienen a Sánchez cogido por los dídimos. Luego está lo de Podemos, que también marca carácter demostrando a las primeras de cambio que ya no están sometidos a la disciplina de Yolanda Díaz.

Te has garantizado la investidura a base de dilapidar el Estado y de conceder impunidad a delincuentes

Esto iba a pasar, si era evidente. Lo sabíamos. Decían "es que hemos urdido una mayoría progresista". No es verdad, te has garantizado la investidura a base de dilapidar el Estado y de conceder impunidad a delincuentes, pero cada votación será un tortura que te obligará a conceder más y más y más. Y cuando no puedas hacerlo solo quedará el chantaje al PP, apelando a su sentido de Estado para que salve las votaciones del Gobierno.

¿El mismo PP contra el que construiste un muro antifascista para marginar a la oposición? Pues ahora el PP está ante el dilema de intentar imponer sus propias condiciones o actuar en consecuencia y votar no al Gobierno del muro.

Hoy Borja Sémper desgranaba algunas de las condiciones que impone el PP a uno de los decretos: Los 'populares' piden deflactar el IRPF por debajo de 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne y el pescado y mantener la rebaja fiscal a la luz y el gas. ¿Y el gobierno qué dice? Pues en principio se abre a negociar la introducción de esas enmiendas a posteriori, es decir: a tramitar posteriormente esos decretos como proyectos de ley e introducir los cambios. Hoy desde luego María Jesús Montero no parecía muy conciliadora en televisión española

Lo que es indudable es que Sánchez utilizará el oxígeno que le de el PP para seguir construyendo su legislatura con Bildu, Puigdemont y Esquerra… y amnistiando a los delincuentes del procés… y entregando Navarra a los de Arnaldo Otegi. () En fin, que el Gobierno tomará aire y continuará con su proyecto destituyente. De ahí que Isabel Díaz Ayuso diga que a este gobierno no habría que darle ni agua.

El PSOE, más que el Gobierno, está tratando de resucitar el fantasma del Prestige a cuenta de los ya famosos pellets

Esto en la semana en la que el PSOE, más que el Gobierno, está tratando de resucitar el fantasma del Prestige a cuenta de los ya famosos pellets. Que son unas bolitas de plástico que vertió al mar un buque en aguas de Portugal y que están llegando a las playas de Asturias y de Galicia. Se nota que estamos en campaña. Y mientras que los ministros implicados del gobierno hacen llamamientos a la colaboración, el PSOE saca vídeos explicando por qué esto es igual que el Prestige. Aunque hay que tener cuidado con esto porque han sacado un vídeo que incluye el famoso episodio de los hilitos de Rajoy, que era ministro del Gobierno de España cuando el Prestige o sea, ¿que están reconociendo que esto de los péllets es una cuestión que compete al Gobierno de España?

Por de pronto, la delegación del Gobierno ya ha informado de la carga que ha ido al mar. Según el representante de la armadora del barco (Maersk), lo que transportaba el contenedor eran 1.050 sacos de pellets, de 25 kg cada uno. El contenido de los otros 5 contenedores era pasta de tomate, neumáticos, barras de aluminio y rollos de papel film. Pero, estos se han ido al fondo del mar y el problema lo representan este componente para hacer plástico. Que son una bolitas que no son tóxicas, pero son difíciles de extraer porque se mezclan con la arena. ¿Es un Prestige? No, pero el Gobierno trata de forzar que la Xunta declare el nivel 2 de alerta para ver si se puede sacar algún provecho de las reminiscencias de la marea negra.

Hoy en un desayuno en Madrid el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo descartaba y acusaba a socialistas y BNG de hacer campaña.

