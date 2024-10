El monólogo de las ocho: "Begoña Gómez consiguió un software carísimo para su máster, sin coste alguno ¿Cómo lo hizo?"

El recorrido. “No hay recorrido en esto,” dicen algunos. Existe una expresión aún más cruda: “aquí no hay nada que rascar”. Sin embargo, hoy no es un buen día para quienes intentan cerrar la discusión con fórmulas tan gastadas, porque los problemas legales de Begoña Gómez solo han empeorado. El juez Juan Carlos Peinado le ha imputado dos delitos adicionales: apropiación indebida e intrusismo profesional. Resulta peculiar que un caso con pruebas tan contundentes de una actuación indebida, como el del software de la Universidad Complutense, no hubiera derivado antes en una investigación formal.

Begoña Gómez logró que Google, Indra y Telefónica desarrollaran un software carísimo para su máster, sin coste alguno ¿Cómo lo hizo? ¿Qué habilidad de persuasión le permitió lograrlo? La única razón plausible parece ser que los directivos de estas empresas consideraron imposible rechazar la solicitud de la esposa del presidente, o, al menos, que resultaba conveniente acceder a ella. Situaciones similares ya las vimos en el caso Nóos: ¿cómo negar una petición al yerno del rey? ¿Y, ahora, a la esposa del presidente?

No contenta con obtener el software, Gómez registró a su nombre la plataforma digital que lo ofrecía. De ahí las acusaciones de apropiación indebida e intrusismo profesional, delitos con serias implicaciones. La apropiación indebida, por ejemplo, puede castigarse con penas de prisión de seis meses a ocho años, o con multa si el valor de lo apropiado no supera los 400 euros. En cuanto al intrusismo profesional, el juez sostiene que Gómez podría no estar cualificada para desarrollar la plataforma tecnológica de la Complutense, delito que acarrea penas de hasta tres años de prisión.

Actualmente, Begoña Gómez se encuentra en la India, acompañando a su esposo en un viaje oficial. Los periodistas desplazados al país han aprovechado para preguntarle a él sobre este asunto. La pregunta es relevante, ya que no le piden simplemente una declaración, sino, en el fondo, si sigue considerando que el juez está prevaricando, como intentó establecer en su fallida querella a través de la Abogacía del Estado. No obstante, ha preferido no pronunciarse de manera tan categórica.

Hoy es uno de esos días en que los medios están inundados de detalles sobre las investigaciones que la Guardia Civil lleva a cabo en torno a las distintas tramas que involucran al Gobierno, haciendo casi imposible abarcarlo todo. Ayer compartimos un avance, con los mensajes de WhatsApp de Koldo García, en los que confirmaba que estaba buscando un chalé para Delcy Rodríguez durante su visita a España y que había involucrado en ello a los ministerios de Interior y Exteriores. Esto implica que todo lo dicho sobre el caso de Delcy es falso. Inquietante, ¿no?

Hoy, en The Objective, leemos conversaciones que evidencian la conexión directa entre Víctor de Aldama y Delcy Rodríguez. De Aldama, presunto organizador de una red criminal y actualmente en prisión preventiva, aparece en una fotografía en los camerinos de un acto del PSOE junto al presidente, una imagen que algunos han intentado minimizar como una simple anécdota.

Según la información publicada en The Objective: “Han pasado apenas seis días desde la visita a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el escándalo ya está en el foco de la opinión pública. El principal implicado, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ve obligado a dar explicaciones sobre el ‘Delcygate’. El escenario elegido para ello es el programa El Objetivo, de La Sexta. Víctor de Aldama, cabecilla de la trama, y la número dos del chavismo comentan su intervención por WhatsApp. Ambos celebran el éxito de la entrevista hasta el punto de que el empresario reconoce la gestión de Delcy: ‘Dile al número uno que ha conseguido lo que quería en tiempo récord, y que es gracias a ti; yo se lo voy a decir’”.

Luego está la confirmación del papel principal que Aldama ha jugado en el rescate de Air Europa... Oigan, es que despachaba directamente con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia. Y le informaba de sus amenazas al Gobierno para acelerar al máximo el rescate de su aerolínea.